Informacija o navodno stradalom dečaku izazvala je paniku i nevericu širom zemlje, ali se ubrzo ispostavilo da je u pitanju čista laž ili jezikom društvenih mreža – spin.

Ubrzo su nadležni ministri, nakon kompletne provere, demantovali ove tvrdnje, otkrivajući da nijedna institucija nema podatke o takvom slučaju.

Tajkunski mediji su o ovom incidentu ćutali mesecima, a onda je Jelena Obućina, glasnogovornica blokadera priznala krivicu svoje kuće uz dodatak koji nema šanse da bi ijedna srbomrzačka perjanica preskočila, a to je kako predsednik Vučić sad to stalno spominje.

Da li zaista očekujete da vam dozvolimo da nam gurate zemlju u ponor i još da vam ćutimo? Ali, pre ili kasnije istina ispliva.