Ministar finansija i prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije, Siniša Mali, obratio se građanima Srbije prilikom predstavljanja volonterske kampanje u Ekspo 2027. Plejgraundu.

Volontiraš? Jer ako volontiraš menjaš igru.

U ulozi ambasadora Ekspo 2027 je vaterpolo šampion Milan Glušac.

Ljudi koji će 2027. godine predstavljati duh i energiju Srbije, od danas imaju svoje ime - Ekspo plejmejkersi.

-Ekspo plejmejkers su hiljade ljudi raztličite priče, deo tima i svakodnevnog života Ekspa 2027.

Prisutnima se obratio i ministar Siniša Mali.

-Dame i gospodo, Persida Mijailović - najstariji volonter u Srbiji, započeo je Siniša Mali svoje obraćanje.

-S nama su danas ovde Tijana i Milan koji će biti naši ambasadori kada je volontiranje u pitanju. 137 potvrđenih učesnika, najveća izložba ikada koja je organizovana i najveći dofgađaj u svetu sledeće godine. Ulazimo u nešto što će nam omogućiti još bolji razvoj, ovo nismo želeli da propustimo. Za uspešnu 20 hiljada volontera neophodno je da bismo ovaj veliki događaj organizovali kako treba i da bismo se pokazali kao pravi domaćin. Neće biti rokova za prijavljivanje, od 15. maja pa nadalje...

-Do aprila naredne godine imaćemo formalnu selekciju volontera.

Šta je prednost toga?

-Zamislite da imate preko 140 delegacija sveta, da imate izložbe i budete okruženi ljudima koji su lideri u svetu - to je iskustvo koje po meni nema cenu. A onda sa tim iskustvom, karijera je drugačija i šanse su mnogo veće.

-Ono što smo rešili da uradimo, sledili smo praksu EU i ono što rade, za svakog volontera koji je student i volontira više od 15 dana, ima mogućnost da dobije 1-3 ESPB boda.

Za one koji budu volontirali, dobiće i razne popuste.

-Želim da vratimo taj posao u etar kod naših mladih, a i kod starijih. Iskoristite priliku, ovo je sjajna prilika da se steknu nova iskustva i predstavimo se na pravi način. Želim da na ovakav način unapredimo i sebe. Građani Srbije, prijavite se u što većem broju - poručio je Mali u svom obraćanju.

Kada govorimo o timskom duhu i posvećenosti, onda je najbolje da to budu ljudi iz sporta, vaterpolista Milan Glušac i šampionka u tekvondou Tijana Bogdanović.

-Na velika takmičenja dolaze svi sportisti potpuno spremni, i baš ta podrška sa strane, iz sveta je bitna. Uvek volim da napomenem koliko su ljudi koji stoje iza nas bitni i tu naravno podrazumevam volontere. Volonteri će sigurno kao najveću vredenost moći da ponesu iskustvo koje ne mogu da nauče u knjigama i da uvide kojim putem zaista žele da idu. To je osećaj koji se nosi sa sobom zauvek - poručila je Tijana.

- Svim budućim volonterima koji žele da se prijave hoću da kažem da je ovo jedinstvena prilika da stvaramo lepu sliku naše zemlje koja će otići u svet - dodao je Glušac.

Ekspo - najveći projekat u istoriji naše zemlje

-Ono što mi je važno je prvi deo ove prezentacije, a to je da se podsetimo da smo u junu 2023. godine pobedili Ameriku, Španiju... Svet je dao poverenje našoj zemlji da organizujemo jedan ovakav događaj. Sjajna prilika, naša najveća razvojna šansa, da se predstavimo svetu - rekao je on.

Za potrebe Ekspa potrebno je 20.000 volontera, a 15. maja, kako je Mali istakao, kreće prodaja karata.