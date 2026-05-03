Prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar finansija Siniša Mali, gostujući u emisiji "Hit Tvit" osvrnuo se na blokadere, ističući da nemaju plan i program, te da na svaki način pokušavaju da budu u centru pažnje - ali lažima i mržnjom.

-Situacija je takva da oni politike nikakve nemaju, programa nikakvog nemaju. Da li ste čuli od njih kako će da izgrade neki autoput, pa povećaju plate i penzije? Ostavili su zemlju pred bankrotom. Bez politike i programa i bez bilo čega korisnog za građane, naravno da nakon toga izmišljate laži i krećete u mržnju. To je pitanje kredibiliteta blokaderskih medija - rekao je Mali, nakon čega je upitan da prokomentariše fotografiju sa Žaklinom Tatalović.

Reč je o starijoj fotografiji koja kruži društvenim mrežama, a Mali je istakao da je pomenuta fotografija nastala na jednom od događaja, gde je on uvek na raspolaganju za intervjue.

-To su starije fotografije. To je sa raznih događaja, ko god je novinar, uvek sam na raspolaganju za intervjue. To se desilo i sa gospođom Tatalović. Od tada nismo imali nikakav kontakt - poručio je ministar finansija u emisiji "Hit Tvit".