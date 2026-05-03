Prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar finansija Siniša Mali, gostujući u emisiji "Hit Tvit" osvrnuo se na laži blokaderske televizije N1 koja već neko vreme prikriva bruku Žakline Tatalović i njenih lažnih tvrdnji da joj je Nikola Hajdin deda.

-Ovde je pitanje kredibiliteta i novinara, ali i televizije N1 - kaže Mali i dodaje:

-Tako je bilo i da je zvučni top rasterao demonstrante u Beogradu, tako je bilo i oko ovog dečaka iz Valjeva, ali to pokazuje njihovu politiku i strategiju. Što gore po Srbiju, to bolje, tako oni razmišljaju - rekao je Siniša Mali.

"Sve to rade u službi rušenja države Srbije"

- Ovo nije ništa slučajno. Ovo je ozbiljna politika destrukcije Srbije. Ti blokaderski mediji su usmereni na to da što je lošije u državi to je bolje za njih. Njima je jedini cilj da se sruši Srbija, ne režim Aleksandra Vučića. Setimo se korone, setimo se rata u Ukrajini i lažima koje su plasirali kako bi se digla panika u narodu. To dete koje pominju iz Valjeva, to je bio razlog za još veće napade na prostorije SNS-a. Sve u službi rušenja politike države Srbije. Ovde se vidi kredibilitet Nove S i N1. Kredibiliteta nema. To nije medij za sebe već sredstvo za rušenje države. Drago mi je da se pokazuje kao istina sve ono o čemu je Vučić govorio. Naša politika je usmerena na rast i razvoj za razliku od njih - rekao je Mali i dodao:

- Oni nemaju nikakvu politiku i nikakav program. Svi oni koji su sada u politici su već bili na vlasti, pa su ostavili zemlju pred bankrotom - rekao je ministar.



