Kuhinja je bez sumnje jedno od najživljih mesta u svakom domu. U njoj se kuva, jede, radi, druži i provodi veliki deo dana, pa ne čudi što mnogi žele da je učine i praktičnom i estetski privlačnom. Inspiracija za uređenje danas ima na pretek, ali upravo zato često je teško odlučiti odakle početi.

Dobra vest je da za veliku promenu nije uvek potrebna potpuna adaptacija. Ponekad su novi sloj boje ili sitne intervencije sasvim dovoljne da prostor dobije potpuno drugačiji karakter.

To su pokazali Kortni Barč, autorka Instagram profila „The Homebody Life“, i njen suprug, koji su nedavno kupili kuću u američkoj saveznoj državi Kolorado. Iako ih je sam dom odmah osvojio, kuhinja ih nije oduševila — delovala je zastarelo, sa hrastovim ormarićima, tapetama sa motivima bršljana i rasvetom tipičnom za devedesete. Dominirali su narandžasti i braon tonovi koje su želeli da osveže i modernizuju.

Pošto su već imali iskustva sa renoviranjem nekretnina, „uradi sam“ projekti nisu im bili strani. Pre ove kuće već su kupili, sredili i prodali nekoliko domova, pa su i ovoga puta odlučili da većinu posla urade sami. Ubrzo nakon useljenja postavili su novi pod na celoj glavnoj etaži kako bi prostor dobio skladniji izgled, a zatim su se posvetili kuhinji.

Pošto su ormarići i kuhinjsko ostrvo bili u dobrom stanju, odlučili su da ih samo prefarbaju. Kortni je gornje elemente obojila u čistu belu nijansu, dok je za donje izabrala nežnu sivu boju. Ta kombinacija unela je više svetla i dubine, pa je prostor dobio moderniji i smireniji izgled bez potpune rekonstrukcije.

Mali, ali važan detalj bio je i uklanjanje dekorativnih nosača sa kuhinjskog ostrva, čime je ono izgubilo zastareo izgled. Nakon toga, postojeće radne ploče su bolje „legle“ u novi ambijent, pa nisu morali da ih menjaju, što je dodatno smanjilo troškove.

Suprug je zatim zamenio staru rasvetu elegantnim visećim lampama sa mesinganim detaljima, a isti materijal korišćen je i za nove ručkice na ormarićima, čime je prostor dobio zaokružen i moderan izgled.

Poseban vizuelni efekat doneli su drveni letvičasti elementi koje je Kortni dodala oko kuhinjskog ostrva i donjih ormarića. Taj detalj, iako jednostavan, dao je utisak nameštaja rađenog po meri i podigao celokupan izgled kuhinje.

Za boju, rasvetu, ručkice i osnovni materijal potrošili su oko 500 evra, dok je kasnija kupovina frižidera od oko 1.500 evra podigla ukupni trošak na približno 2.200 evra. Za njih, koji planiraju da tu ostanu dugoročno, to je bila investicija koja je značajno promenila prostor bez ogromnih finansijskih izdataka.