-Važan i sadržajan sastanak sa predstavnicima MMF-a i šeficom Misije u Srbiji Anet Kjobe, na kojem smo razmotrili globalne ekonomske izazove, njihov uticaj na Srbiju, kao i aktuelna makroekonomska kretanja, izglede i rizike. Sumirao sam neke od rezultata u sprovođenju reformi u okviru ekonomskog programa koji podržava MMF kroz aktuelni Instrument za koordinaciju politika, a razgovarali smo i o predlozima novih reformskih ciljeva.

Istakao sam da Srbija, uprkos rastućoj globalnoj neizvesnosti, uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku uz odgovoran pristup prema javnim finansijama, jačanju investicionog ambijenta i sprovođenju reformi.

Razmenili smo mišljenja o globalnim ekonomskim izazovima i njihovom uticaju na naš region, pogotovo u svetlu visokih cena energenata i poremećaja na svetskom tržištu, uz ocenu da je važno nastaviti sa politikom stabilnosti, ali i hrabro ulagati u budućnost, uz rad na unapređenju konkurentnosti Srbije.

Naglasio sam da prema prvim procenama privredni rast naše zemlje može da dostigne rezultate koji će biti bolji od projektovanih, i pored opreznog pristupa koji imamo u ovakvim predviđanjima. Kao jedan od ključnih pokretača rasta u narednom periodu, istakao sam ulaganja vezana za organizaciju specijalizovane izložbe EXPO 2027, čiji će Srbija biti domaćin.

Podsetio sam da fiskalna politika ostaje stabilna i usmerena na kontrolu deficita, dok je javni dug u padu. Posebno sam naglasio da su javne investicije visoke i usklađene sa očuvanjem stabilnosti javnih finansija, što ih čini jednim od ključnih oslonaca daljeg ekonomskog rasta.

Verujem da će saradnja sa @the_imf i u narednom periodu, kroz nastavak uspešne realizacije aranžmana, biti snažan oslonac našim naporima da gradimo sigurnu, stabilnu i prosperitetnu Srbiju.

