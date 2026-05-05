Na lažovskoj N1 voditeljka je, govoreći o Kuli, gde je u toku konstitutivna sednica lokalne skupštine u opštini, izjavila je da je "studentska lista zamalo pobedila Srpsku naprednu stranku".

Ovaj deo emisije naišao je na komentar ljudi da je i "Nikola Hajdin zamalo deda Žaklini Tatalović".

Podsetimo, pre nekoliko dana pojavilo se pismo prof. dr Radeta Hajdina, sina akademika Nikole Hajdina u kom od redakcije N1 traži da koriguje informaciju da je novinarka Tatalović unuka slavnog inženjera ili da novinarka objasni u kakvoj je rodbinskoj vezi sa njim, što je godinama unazad tvrdila.

Potom je N1 objavila saopštenje o njenoj izjavi da joj je deda Nikola Hajdin koje su građani Srbije ismejali, a komentare možete pročitati u našoj odvojenoj vesti.

Inače, Žaklina Tatalović prihvatila je poziv blokaderske "studentske" liste i njeno ime će biti na spisku ljudi za izbore, piše blokadersko glasilo Direktno. Oni pišu da Žaklina ide u politiku nezadovoljna promenama u N1. Taj medij podseća na ono što smo i mi ranije pisali, a to je da se i do sada nezvanično znalo da će ona biti na toj blokaderskoj listi.

Pored toga, na društvenim mrežama povela se polemika o tome što Žaklina nakon što je prihvatila poziv blokadera nije dala otkaz na televiziji na kojoj je zaposlena.

Ana Martinoli, profesor sa Fakulteta dramskih umetnosti na društvenoj mreži Iks istakla je da je Tatalović morala da obavesti urednike o političkom učešću, te da je morala prestati sa radom, odnosno izveštavanjem sa blokaderskih skupova. S druge strane, dodaje Martinoli, ako su urednici sve to znali, onda nastaje novi nivo problema.