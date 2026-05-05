Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić ocenila je danas da je na Konferenciji predsednika parlamenata Evropske unije i zemalja kandidata urađen najbolji posao za Srbiju i ukazala da je u Kopenhagenu pokrenuta inicijativa kojom se uvodi posebna vrsta saradnje zemalja kandidata za članstvo u EU.

"Konferencija je bila prilično korisna za nas, mnogo dobrih sastanaka na marginama i zvaničnih i nezvaničnih. Uradili smo najbolji posao koji smo mogli za Srbiju, to je uvek najvažnije", rekla je Brnabićeva novinaima sumirajući utiske nakon što je konferencija u Kopenhagenu završena.

Ona je istakla da je jutros održan prvi sastanak inicijative kojom se, kako je navela, uvodi posebna vrsta saradnje zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.

"Svi se suočavamo sa istim ili sličnim problemima", dodala je.

Prema njenim rečima, prvo su bilateralna pitanja koja se nameću na evropskom putu zemljama kandidatima, a koja ne bi smela da se nameću kao bilateralna pitanja. Drugo je, kako je rekla Brnabićeva, ono što Evropska unija nekada nameće kao eksperimentalna rešenja, odnosno ono što nigde ne postoji u EU, a traži se od zemalja kandidata kako bi se približili Uniji.

"Naravno, zajedno možemo mnogo lakše da se možda izborimo protiv takvih stvari. I treća stvar je da postoje zaista i velika kašnjenja u samim komentarima i u čekanju na mišljenje Evropske komisije na neke predloge zakona, a ta kašnjenja se uvek nekako u stvari obračunavaju nama i mi smo kritikovani zbog tih kašnjenja", navela je Brnabićeva.

Dodala je da se nekada komentari Evropske komisije na predloge izmena i dopuna zakona ili nove zakone čekaju i do tri, četiri meseca.

"To su, takođe, neke stvari na koje možemo možda da utičemo zajedno. Mislim da je osnovni cilj ove inicijative da su uvek ista pravila i isti standardi za sve zemlje kandidate, a ne za neke zemlje ovakve, a neke zemlje onakve. Tako da danas smo imali taj prvi nezvanični sastanak", rekla je ona.

Kao izuzetno značajno, Brnabićeva je istakla učešće Ukrajine i Moldavije u toj inicijativi.

"Ukrajina i Moldavija poštuju teritorijalni integritet Republike Srbije i u tom smislu ne žele da vide predstavnike Prištine u tom formatu, što mislim da je principijelno i uvek izuzetno važno i to je nama na prvom mestu", navela je Brnabićeva.

Navela je i da je po povratku u Beograd očekuje nastavak rada na izmenama i dopunama čitavog seta zakona koji se tiču poboljšanja izbornih uslova, a onda konačno i primene mišljenja i preporuka Venecijanske komisije.

