Ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da pregovori između ruskog većinskog vlasnika NIS-a i MOL-a idu dosta dobro i najavila da će se pregovori Srbije i MOL-a nastaviti sutra i prekosutra.

Ona je na Pupin forumu u Beogradu rekla da očekuje da će se do 15. ili 16. maja stvoriti uslovi da se određene informacije podele sa SAD, koja treba da odobri ugovor.

Đedović Handanović je navela da je jedno od ključnih pitanja da se MOL obaveže da će imati određeni rafinerijski godišnji nivo prerade i da su postignuti određeni dogovori oko tog pitanja.

"Jedno od ključnih pitanja je bilo i da se MOL obaveže da će imati određeni rafinerijski godišnji nivo prerade i mi smo postigli određene dogovore oko tog pitanja. To pitanje je poprilično odmaklo u usaglašavanju.

Ostalo je par dodatnih pitanja pre svega komercijalnih, jer ćemo rešiti pravne delove koji se tiču i izgradnje novog naftovoda Srbija - Mađarska i zastupljenosti proizvoda iz Rafinerije na srpskom tržištu gde želimo da osiguramo da srpsko tržište bude obezbeđeno rafinerijskom preradom iz Pančeva", rekla je ona.

Navela je i da će brzo doći do završetka pregovora i dogovorenog ugovora.