On je to rekao tokom skupštinske rasprave odgovarajući poslaniku Pokreta slobodnih građana Pavlu Grboviću koji je govorio o eventualnom zamrzavanju fondova iz Plana rasta za Zapadni Balkan.

"Ono što je za mene samo problem, i to smatram da je najveći problem i za građane Srbije, to je što postoje ljudi na političkoj sceni, na javnoj sceni, koji su se iskreno radovali tome da Srbija ne dobije milijardu i po evra. Iskreno se radovali tome, i to je problem sa kojim će građani morati da se suoče na izborima i da ga reše olovkom onako kako se to inače rešava", rekao je Jovanov.

Narodni poslanik Marko Atlagić danas je na sednici Skupštine Srbije postavio je pitanje Vrhovnom Javnom tužilaštvu i njegovom predsedniku Zagorki Dolovac, kao i političaru Vladanu Đokiću.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić poručila je lidera NLS Milošu Parandiloviću da on predstavlja novo blokadersko lice Srbije, koje se, kako je navela, ogleda u nevaspitanju i neznanju.

