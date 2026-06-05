Iako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić još juče saopštio da su vraćeni državljani Srbije sa aerodroma u Tivtu momci koju su gasili požar u Luštici, crnogorski mediji su danas sramno rekli kako su dobili informacije da "pomoći spolja nije bilo".
Zapravo, reč je o nekoliko mladića iz Obrenovca koji su Crnoj Gori tada pritčali u pomoć, a zauzvat dobili rampu.
Ekskluzivno je isplivao neoboriv dokaz i autentična fotografija koja potvrđuje da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio istinu, dok su svi oni koji su tvrdili suprotno uhvaćeni u brutalnoj i sramnoj laži!
Na jednoj stranici na društvenim mrežama pod nazivom "Radio Herceg Novi" 20. jula 2017. godine objavljeno je tada među dobrovoljcima koji su pružali pomoć nekoliko vatrogasaca iz Obrenovca.
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