-Provela sam predivno popodne na Paliću sa mladim ljudima, za koje sam uverena da će u budućnosti biti nosioci razvoja naše Srbije. Sa najvećim mogućim zadovoljstvom sam im prenela sva moja iskustva, ponajviše to koliko je važno da se svakoga dana zapitate šta je to što ste danas uradili kako bi građani živeli bolje, koliko je važna svakodnevna borba na svim frontovima. Odlično je što za to imaju najbolji mogući primer u liku i delu Aleksandra Vučića. Ponosna na viziju naše stranke i na kontinuitet koji imamo u osnaživanju mladih kadrova i njihovom usavršavanju. Rad na unapređenju sopstvenih veština i sposobnosti nikada ne sme da stane, baš kao ni naša Srbija. Posebno mi je drago što svakoga dana kao stranka pokazujemo koliko verujemo u mlade - navela je Ana Brnabić.