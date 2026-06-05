Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se na društvenim mrežama video zapisom u kom je istakao jedno od pitanja koje je dobio od crnogorskih medija.

"Bez obzira na nelagode, da li će prijateljska i bratska ruka Aleksandra Vučića biti uvek ispružena prema Crnoj Gori? - glasilo je pitanje, na šta je predsednik odgovorio:

-Ljudi u Crnoj Gori su naše sestre i braća, jesu i biće. Može neko da piše šta hoće po zidovima, obično na tarabama svašta piše, ali se niko ne zaleće - rekao je predsednik i dodao:

-To što su neki pokušali da rade, da naprave za sebe napadima na Srbiju, da sebi podignu značaj, to govori o njima, i veoma malo ili nimalo o nama. Dobio sam nikad više poruka od Srba odavde iz Crne Gore. Beskrajno im hvala na porukama dobrodošlice, na porukama istinskog gostoprimstva. Jesmo i uvek ćemo biti braća i ja im želim da dolaze u svoj Beograd, da vide kako i koliko Srbija napreduje i da uživaju na svom ognjištu, da čuvaju svoje ime i prezime kao što su uvek činili, svoj rod, svoj jezik, pismo. A mi, onoliko malo koliko možemo da pomognemo, uvek ćemo da pomažemo - poručio je Vučić.