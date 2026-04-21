Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić poručila je lidera NLS Milošu Parandiloviću da on predstavlja novo blokadersko lice Srbije, koje se, kako je navela, ogleda u nevaspitanju i neznanju.

Brnabić je rekla da ima pravo po poslovniku da Parandiloviću oduzme reč, ali da to neće uraditi.

- Građani Srbije treba da čuju to. Vi ste ono što blokaderi nazivaju "Novo lice Srbije". Takva bi Srbija bila da blokaderi pobede. Pojma nemate ni šta je na dnevnom redu, ni koji amandman, ne daj bože koji je zakon... dođete ovde, provedete od radnog dana sve ukupno 45 minuta, uzmete platu, ne znate o čemu se priča, vređate...

- Vi ste to blokadersko lice Srbije. Zato vam neću oduzeti reč. Pričajte da Srbija vidi nevaspitanje, neznanje, bahatost... da vidi kakvi bi ljudi sutra vodili Srbiju. Daću vam duplo vreme za to..." - rekla je Brnabić.

Poslušajte šta mu je još Brnabić poručila: