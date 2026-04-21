Narodni poslanik Marko Atlagić danas je na sednici Skupštine Srbije postavio je pitanje Vrhovnom Javnom tužilaštvu i njegovom predsedniku Zagorki Dolovac, kao i političaru Vladanu Đokiću.

- Zašto Vrhovno Javno tužilaštvo Republike Srbije nije pokrenulo krivični postupak protiv političara Vladana Đokića zbog njegovog izvršenog, nezapamćenog pedagoškog zločina nad najvećim brojem studenata i profesora koji hoće da uče i rade tako što im je nezakonitim blokadama, nezakonitim plenumima i zborovima onemogućio pohađanje nastave i održavanje ispita punih godinu i tri meseca? Svedoci smo najvećeg pedagoškog zločina nad najvećim brojem studenata i profesora koji hoće da studiraju i rade od strane političara UB, pojedinih dekana fakulteta, manjeg broja profesora, malog broja studenata, koji su na nezakonit način formirale tzv. plenume i zborove, te su nezakonitim blokadama pojedinim fakultetima onemogućili svakodnevno održavanje nastave i ispita. Političar Đokić je prostorije pojedinih fakulteta pretvorio u štabove političkih aktera. Juče ste, dame i gospodo, za sve ovo juče optuživali predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ali evo nekoliko podataka...za vreme vlasti predsednika Vučića, sagradili smo, adaptirali i rekonstruisali preko 760 vaspitno-obrazovnih ustanova, fakulteta i drugih naučnih ustanova. Je li tako, gospodo blokaderi? Uveli smo i unapredili dualno obrazovanje, u osnovne škole uveli program veštačke inteligencije, sa tendencijom daljeg unapređivanja. Po tom smo među 11 zemalja u svetu jedina zemlja van EU kojoj je to uspelo. Ovo je istina, poštovane dame i gospodo. Osnovali smo i izgradili Institut za veštačku inteligenciju - rekao je Atlagić u svom obraćanju.

Kako je naglasio Atlagić tokom svog obraćanja, juče se od političkih protivnika čulo da sve ovo ne postoji, a optužbe su pale na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Juče smo od svojih političkih protivnika čuli da sve ovo ne postoji i optužili Aleksandra Vučića. Međutim, njihov zajednički pedagoški i zločinački poduhvat bio je stvaranje nezadovoljstva među studentima, roditeljima i građanima, sejanje mržnje, straha i haosa, sa ciljem prebacivanja odgovornosti na predsednika Vučića kako bi ga demonizovali, satanizovali, sa krajnjim ciljem da se fizički ukloni iz javnog i političkog života Republike Srbije jer mu se svakodnevno preti smrću i gle čuda, Vrhovno javno tužilaštvo na čelu sa tužiteljkom i bivšim rektorom su zanemeli, nestali su. Gospodine Sinani, osećate li barem malo moralne odgovornosti povodom tragičnog događaja smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu? Podnesite ostavku i spasite studente. Osećate li Vi, političaru Vladane Đokiću, barem malo moralne odgovornosti za to? A za sve ovo ste optužili nas i predsednika Vučića - naglasio je Atlagić.