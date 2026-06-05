Blokaderski "Danas" objavio je da će Dragan Đilas u nedelju saopštiti kako će SSP izaći na izbore. 

Ova objava delovala je kao brutalan šamar i detonacija unutar krugova blokadera, koji su odmah pokrenuli paljbu i otvoreno pokazali da je lažno jedinstvo puklo u sekundi.

"Hoće li sada svaka proevropska stranka imati svoj stav o izlasku na izbore? Zar nije bila ideja da se prati situacija i donese zajednička odluka? Ne dopada mi se ovo", ogorčeno je poručila blokaderka. 

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Ovo jasno pokazuje da je pročišćena arhitektura njihove koalicije bila samo predstava za javnost, dok su se iza zatvorenih vrata vodili surovi ratovi za fotelje. 

Više nema govora o nekakvoj solidarnosti - u te priče više ne veruju ni njihove najvernije pristalice.

 

 

 