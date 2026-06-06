Sedmomesečna beba ubijena je večeras kada su izraelske snage otvorile vatru na vozilo u gradu Hebron na okupiranoj Zapadnoj obali, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Palestinske uprave (PA).

Ministarstvo je saopštilo da je od povreda preminuo sedmomesečni Sam Fahd Abu Haikal, dok su njegovi roditelji lakše ranjeni, prenela je palestinska novinska agencija Vafa.

Kako se navodi, incident se dogodio u palestinskom naselju Tel Rumeida. Kako je navela Vafa, porodica živi u Vitlejemu i putovala je u posetu rođacima u Hebronu.

Za sada nije jasno da li je neki incident prethodio pucnjavi. Izraelske odbrambene snage (IDF) nisu se još oglasile povodom ovog navoda, preneo je Tajms of Izrael.