Poseta predsednika Vučića Kini izazvala je brojne reakcije blokadera, što njihovih medija, što njihovih političara. Sve se uglavnom svelo na izrugivanje, na omalovažavanje, na pokušaj devalvacije vrednosti te posete.

O ovoj temi govorio je šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, Milenko Jovanov.

Postoje dva utiska kada pogledamo sve ono što blokaderi govore:

-Prvi je da je prosto neverovatno da ti ljudi nemaju ni gram, ni mrvu bilo kakvog nacionalnog osećaja i nacionalnog ponosa. Ne znam kome to u ovoj zemlji može da smeta i kome na bilo koji način može da ne prija da se srpska himna čuje u Pekingu prilikom dodele ordena presedniku Vučiću? Da li je moguće da mržnja prema predsedniku Vučiću te ljude toliko zaslepi da ne vide ni uspeh sopstvene države i da nisu u stanju, ako ne da pozdrave, ako ne da podrže, a ono bar da ćute i ne izlažu i sebe i sve oko sebe sramoti zbog onoga što izgovaraju - kaže Jovanov i dodaje:

-Igrom slučaja sam se i sam našao na mestu gde je predsednik Vučić dobijao orden i ne postoji ništa lepše i ne postoji veći ponos koji sam kao Srbin i kao građanin Srbije mogao da doživim. Da se dodeli orden predsedniku moje zemlje. Da predsednik moje zemlje dobije takvo uvažavanje od strane jedne od najvećih svetskih sila danas, a u budućnosti verovatno i najveće svetske sile. Da se intonira srpska himna, a da se na svečanoj večeri pevaju srpske pesme u čast predsednika Vučića i u čast Srbije i Kine.

-I šta je tu tačno sporno i šta tu tačno smeta, ja zaista to ne mogu ni da shvatim, ni da razumem. Sa druge strane, ako ne treba da gradimo odnose sa najvećim svetskim silama, a sa kim treba da ih gradimo? U koju to zemlju predsednik Vučić treba da ode, ako ne treba da ode u Kinu? A zašto je predsednik Tramp išao u Kinu? Zašto je predsednik Putin išao u Kinu? Zašto su azni evropski lideri trčali u Kinu? I svi bi dali sve što mogu da imaju odnos kineskih domaćina kakav je imao predsednik Vučić. Umesto da ti ljudi budu ponosni na predsednika i da kažu "U redu je, svaka čast" ili bar da ćute, oni pokušavaju tu posetu da omalovaže, da je degradiraju, da se tome rugaju, kao što se rugaju ostalom svemu, što se u Srbiji dešava.

"Blokaderi bi razorili Srbiju - što su i pokazali"

I tu dolazimo do onog drugog utiska koji je jednako važan.

-Bila bi potpuna katastrofa kada bi ti ljudi vodili zemlju! Oni su svojim ponašanjem i svojim komentarisanjem posete predsednika Vučića Kini pokazali koliko ne razumeju i međunarodnu poliiku, ni međunarodne odnose, ni relevantnost svetskih sila, ni poziciju Srbije u tom međunarodnom koordinatnom sistemu. Neki ljudi misle da preterujemo kada kažemo da bi ova zemlja bila bukvalno razorena i rasturena kada bi blokaderi došli na vlast. Pa evo, ova poseta predsednika Vučića i komentari na nju od strane raznih blokadera pokazuju da bi se to desilo toliko brzo da bi se samo začudili kada bismo se probudili u zemlji koja je potpuno razorena, potpuno rasturena i koja je izgubila sav onaj kredibilitet koji danas zahvaljujući predsedniku Vučiću ima - zaključio je Milenko Jovanov.