Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je priznanje nezavisnosti Donjecke Narodne Republike (DNR) i Luganske Narodne Republike (LNR) bilo u skladu sa međunarodnim pravom i Poveljom Ujedinjenih nacija, pri čemu je kao primer naveo odluku Međunarodnog suda pravde u vezi sa Kosovom.

Govoreći na plenarnoj sednici Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, Putin je rekao da svaki narod, prema Povelji UN, ima pravo na samoopredeljenje.

Prema njegovim rečima, nakon događaja koje Moskva smatra državnim udarom u Ukrajini, pojedine teritorije odbile su da priznaju novu vlast i proglasile su nezavisnost.

Podsetio na Minske sporazume

Putin je rekao da je Rusija godinama pokušavala da sporna pitanja reši mirnim putem kroz Minske sporazume.

– Pokušavali smo da rešimo sporna pitanja mirnim sredstvima, kroz Minske sporazume. U Minsku smo potpisali sporazum o tome kako da izađemo iz složene situacije na jugoistoku Ukrajine – rekao je ruski predsednik.

On je dodao da se kasnije, kako tvrdi, pokazalo da su sporazumi korišćeni kako bi Ukrajina dobila vreme za ponovno naoružavanje.

Povukao paralelu sa Kosovom

Najveću pažnju privukao je deo obraćanja u kojem se Putin osvrnuo na Kosovo i odluku Međunarodnog suda pravde.

– Podsetiću da je prilikom rešavanja pitanja Kosova i Metohije sud Ujedinjenih nacija doneo odluku prema kojoj određena teritorija, ukoliko proglašava nezavisnost, nije u obavezi da traži saglasnost centralnih vlasti države. To je bila odluka Međunarodnog suda UN. Zato je, prema mišljenju tog suda, takozvano Kosovo postupilo ispravno. Onda su ispravno postupili i DNR i LNR – rekao je Putin.

"Imali smo pravo da ih priznamo"

Ruski predsednik podsetio je da Moskva dugo nije priznavala nezavisnost Donjecke i Luganske Narodne Republike.

– Onda smo to učinili, shvativši da je postizanje dogovora nemoguće i da smo, u suštini, bili obmanuti. Priznali smo njihov suverenitet i nezavisnost, a zatim zaključili sporazume sa njima – naveo je Putin.

On smatra da je Rusija imala puno pravo na takav potez.

– Da li smo imali pravo da ih priznamo? Jesmo i to ne protivureči Povelji Ujedinjenih nacija – poručio je ruski lider.

Govorio i o situaciji na frontu

Putin je rekao da je jedan od glavnih ciljeva Rusije oslobađanje Donbasa i ocenio da se taj zadatak postepeno ostvaruje.

– U Kijevu ne znaju da od 1. aprila ove godine Lugansku Narodnu Republiku u potpunosti kontrolišu ruske snage, dok je u Donjeckoj Narodnoj Republici pod kontrolom ukrajinskih vlasti ostalo manje od 15 odsto teritorije – rekao je Putin.

Prema njegovim rečima, ruske snage se, kako tvrdi, „smireno i samouvereno“ kreću ka ostvarivanju postavljenih ciljeva.

– Nema nikakve sumnje da ćemo u tome uspeti – zaključio je predsednik Rusije.