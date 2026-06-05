Majkl K. Jang, koga je administracija američkog predsednika Donalda Trampa nominovala za ambasadora te zemlje u Srbiji, izjavio je danas da veoma poštuje ulogu Senata u procesu izbora ambasadora i da trenutno neće komentarisati taj proces.

- Kao kandidat predsednika za divnu zemlju Srbiju, duboko poštujem ulogu Senata u razmatranju moje nominacije i trenutno nemam nikakav komentar - rekao je on na pitanje Tanjuga kako komentariše tu nominaciju i dodao da će se javnosti obratiti nakon što se proces završi.

Pre dva dana Bela kuća je saopštila da je Jang, advokat i bivši diplomata, nominovan za opunomoćenog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Republici Srbiji.

Senat mora da utvrdi da li on ima potrebne kvalifikacije

Prema Ustavu SAD, nakon predsedničke nominacije, njegov izbor za ambasadora mora da potvrdi Senat.

Tačnije, Senat mora da utvrdi da li on ima potrebne kvalifikacije, nakon čega on može da prođe kroz saslušanje, tokom kojeg mu članovi Odbora za spoljne poslove Senata postavljaju pitanja .

Ukoliko Odbor odobri nominaciju, ona se upućuje na glasanje punom Senatu i tek nakon toga kandidat se zvanično imenuje.

Potvrda Senata predstavlja važan mehanizam kontrole izvršne vlasti i često može da traje nedeljama ili mesecima, posebno ako postoje političke kontroverze oko kandidata.

(Tanjug)