Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa premijerom Irske Majklom Martinom na Samitu EU–Zapadni Balkan u Tivtu, gde su razgovarali o procesu proširenja Evropske unije, evropskoj perspektivi regiona i izazovima sa kojima se zemlje Zapadnog Balkana suočavaju u složenim geopolitičkim okolnostima.

Vučić je nakon sastanka istakao da je jedna od važnih tema bila i činjenica da Irska početkom jula preuzima šestomesečno predsedavanje Savetom Evropske unije.

– Sa Majklom Martinom razgovarao sam o procesu proširenja Evropske unije, evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana i izazovima sa kojima se region suočava u savremenim geopolitičkim okolnostima, posebno imajući u vidu da Irska početkom jula preuzima šestomesečno predsedavanje Savetom EU – naveo je predsednik Srbije.

Proširenje zasnovano na rezultatima

Predsednik Srbije istakao je da su tokom razgovora razmenjena mišljenja o političkim i ekonomskim prilikama u Evropi, kao i o značaju nastavka politike proširenja.

– Razmenili smo mišljenja o aktuelnim političkim i ekonomskim prilikama u Evropi, kao i o značaju nastavka politike proširenja zasnovane na rezultatima, sprovedenim reformama i jasnoj evropskoj perspektivi za zemlje kandidate – rekao je Vučić.

On je naglasio da Srbija ostaje posvećena sprovođenju reformi i približavanju evropskim standardima.

– Ukazao sam na posvećenost Srbije ubrzanju reformskog procesa i daljem usklađivanju sa evropskim standardima – poručio je predsednik.

Jačanje saradnje Srbije i Irske

Tokom sastanka bilo je reči i o unapređenju bilateralnih odnosa dve zemlje.

Prema rečima predsednika Srbije, posebna pažnja posvećena je mogućnostima saradnje u oblastima ekonomije, investicija, obrazovanja i novih tehnologija.

– Bilo je reči i o mogućnostima za unapređenje bilateralne saradnje, posebno u oblastima ekonomije, investicija, obrazovanja i novih tehnologija. Pozvao sam premijera Martina da poseti Srbiju – naveo je Vučić.

Sastanak je održan na marginama Samita EU–Zapadni Balkan u Tivtu, koji je okupio najviše evropske i regionalne zvaničnike radi razgovora o budućnosti regiona i evropskim integracijama.