Kada sređujete kuću, često naiđete na stvari koje godinama niste ni pogledali. Stari porodični predmeti, uspomene i zaboravljeni detalji iz nekih prošlih vremena lako završe u fiokama – ali ponekad kriju iznenađujuću vrednost.

Upravo je to slučaj sa starim džepnim satovima, koje su mnogi nekada nasledili od baka i deka, ne sluteći da mogu vredeti mnogo više nego što izgledaju na prvi pogled.

Šta ih čini vrednim?

Stari džepni satovi danas su ponovo u fokusu kolekcionara. Prema procenama stručnjaka, pojedini modeli mogu dostići cenu i preko 1.500 evra, dok su najređi primerci na aukcijama dostizali i višemilionske iznose.

Veliku ulogu igraju:

retkost modela

stanje očuvanosti

funkcionalnost mehanizma

Satovi sa komplikovanim mehanizmima, poput večnog kalendara ili hronografa, posebno su cenjeni. Takođe, modeli proizvedeni oko 1900. godine često postižu visoke cene zbog svoje istorijske i tehničke vrednosti.

Detalji koji prave razliku

Kod kolekcionarskih primeraka sitnice su presudne. Originalna dokumentacija proizvođača može značajno povećati vrednost, ponekad i duplirati cenu.

Takođe je važno da se brojevi na mehanizmu i kućištu poklapaju – u suprotnom, postoji mogućnost da je sat sastavljan od više različitih delova, što mu umanjuje vrednost.

Zanimljivo je da tragovi vremena nisu nužno mana. Naprotiv, originalna patina često se više ceni nego restauriran ili previše ispoliran primerak, jer potvrđuje autentičnost.

Ako imate stare stvari koje dugo niste proveravali, možda vredi da ih ponovo pogledate. Među njima se ponekad krije i nešto što ima mnogo veću vrednost nego što ste očekivali.