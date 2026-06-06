Rusija bi mogla da napadne jednu od članica NATO u naredne četiri godine, upozorio je danas britanski premijer Kir Starmer, pozivajući se na procene zapadnih obaveštajnih službi.



Starmer je najavio da će njegova vlada objaviti dugo odlagani plan investicija u odbranu pre samita NATO-a sledećeg meseca.

Napad na NATO moguć do 2030. godine.

„Prema našim obaveštajnim procenama i procenama drugih članica NATO-a, Rusija bi mogla da napadne Alijansu već 2030. godine“, rekao je Starmer. „Dakle, možete videti koliko je ovo hitno i koliki prioritet tome sada dajemo“, dodao je tokom posete proizvođaču dronova u jugozapadnoj Engleskoj, piše Evronjuz.

Ta procena je u skladu sa sličnim vremenskim okvirima koje su izneli drugi evropski lideri i generalni sekretar NATO-a Mark Rute, koji je u decembru upozorio da bi Rusija „mogla biti spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u roku od pet godina“.

Veći izdaci za odbranu

Starmer je obećao da će povećati izdatke za odbranu na 2,5 odsto BDP-a od sledeće godine i na 3 odsto tokom sledećeg parlamentarnog mandata. Desetogodišnji plan ulaganja u odbranu, koji je usledio nakon pregleda britanskih odbrambenih sposobnosti, trebalo je da bude objavljen krajem prošle godine, ali još uvek nije završen.

Premijer je najavio da će plan biti objavljen pre samita NATO-a u Turskoj, koji počinje 7. jula. Britanski mediji su izvestili da je objavljivanje plana odloženo zbog neslaganja oko troškova između Ministarstva finansija i drugih odeljenja. Starmer je novinarima rekao da će plan biti „u potpunosti finansiran“.

„Najopasniji period u poslednjih 35 godina“

Ranije danas, visoki britanski vojni komandant upozorio je da zemlja mora da ojača svoju odbranu kao odgovor na pretnje koje predstavlja Rusija, koja je pokrenula invaziju na Ukrajinu pre više od četiri godine.

„U mojoj 35-godišnjoj karijeri, ovo je najopasniji period koji sam doživeo“, rekao je za BBC vazduhoplovni maršal Ričard Najton. „Zato je ključno da zajedno sa našim saveznicima ojačamo sposobnosti i spremnost naših oružanih snaga da odvratimo protivnike od nerazumnih poteza.“

Američki predsednik Donald Tramp je više puta pozvao članice NATO-a da povećaju izdatke za odbranu i da se manje oslanjaju na bezbednosnu podršku Vašingtona.

Putin: Besmislene izjave o napadu Rusije na NATO

Ruski predsednik je u Sankt Peterburgu ocenio da su izjave pojedinih evropskih i ukrajinskih zvaničnika o mogućem napadu Rusije na NATO besmislene i provokativne.

"Koja je uopšte svrha za nas? Da li postoji ikakav razlog za napad na Evropu i borbu protiv NATO-a ? Jednostavno je, rekao sam da je to besmislica, ali čini mi se da to nije samo besmislica – to je namerna provokacija da se stvori pretnja koja zapravo ne postoji i da se stanovništvo njihovih zemalja primora da troši više novca na odbranu.

Ali prvi korak je plaćanje režima koji je preuzeo vlast u Kijevu", rekao je ruski predsednik.