Spasić je najavio podnošenje krivične prijave protiv odbornika, dok je Skupština donela odluku o njegovom udaljenju sa sednice.

U saopštenju za javnost, koje prenosimo u celosti, navodi se:

„Odbornik Narodnog pokreta Srbija Miroslava Aleksića Bojan Petrović fizički nasrnuo na načelnicu Opštinske uprave

Na današnjoj 17. redovnoj sednici Skupštine opštine Trstenik Bojan Petrović, odbornik Narodnog pokreta Srbija Miroslava Aleksića, fizički je nasrnuo na Anu Rajčić, načelnicu Opštinske uprave u Trsteniku.

Tokom sednice, odbornik Bojan Petrović je, prolazeći od govornice do svog mesta, kao slučajno okrznuo nogu načelnice Opštinske uprave Ane Rajčić, gde je ona začuđeno reagovala i što sam ja video. Nismo reagovali.

Međutim, pred kraj skupštinskog zasedanja odbornik Bojan Petrović je u istom scenariju bukvalno šutnuo načelnicu Opštinske uprave, što smo videli svi u Predsedništvu, na šta sam ja odlučno i burno reagovao.

Zbog ovog fizičkog napada, u skladu sa Poslovnikom, Skupština je donela odluku o hitnom udaljenju odbornika Bojana Petrovića sa zasedanja.

Načelnica Opštinske uprave Ana Rajčić obratila se odbornicima i javno potvrdila dva fizička napada od strane odbornika Narodnog pokreta Srbija Bojana Petrovića.

Zbog ovih fizičkih napada protiv odbornika Bojana Petrovića podneću krivičnu prijavu.

Mario Spasić

Predsednik Skupštine opštine Trstenik“



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