Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas da je vrlo jasno da Evropska unija želi da i Srbija bude deo Evropske unije, kao i da podržavaju Srbiju na putu ka Evropskoj uniji, ali da mora da ispuni kriterijume.

Ona je na konferenciji za novinare nakon samita EU - Zapadni Balkan u Tivtu ponovila da je jasno da je proces pristupanja proces zasnovan na zaslugama i da reforme moraju da se sprovedu.

Navela je da su reforme koje moraju da se sprovedu reforme pravosuđa, REM, izborni zakon i usklađivanje sa spoljnom politikom EU.

"Ako Srbija ispuni ove reforme, onda može da otvoriti klaster 3. Proces je zasnovan na zaslugama, kao što smo upravo objasnili, to je odgovornost za obe strane. Ako Srbija ispuni, i mi ćemo ispuniti", rekla je ona.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta rekao je da će na osnovu provere kako je sprovedena reforma pravosuđa EK da da svoju procenu i da sa Evropskim savetom odluči da li je vreme da se otvori Klaster 3. Podsetio je da će u narednim nedeljama vlasti u Srbiji odobriti i završiti reformu pravosuđa, u potpunosti se pridržavajući svih preporuka Venecijanske komisije.

"Sledeća plenarna sednica Venecijanske komisije je 12. juna. A odmah nakon toga, srpske vlasti su se obavezale da će promeniti zakon o pravosuđu kako bi se ispoštovale sve ove preporuke. Već su odobrile četiri zakona u vezi s preporukama ODIHR-a, a u narednim nedeljama treba da odobre još dva zakona kako bi ispunile sve preporuke ODIHR-a u vezi s izbornim zakonom", rekao je on.

Košta je naveo da je to konkretna obaveza Beograda, jer će na osnovu tih obaveza Komisija da da svoju procenu i sa Savetom odlučiti da li je vreme ili ne da se otvori treći klaster.