Nesvakidašnja scena zabeležena je u selu Sevce podno Šar-planine, gde je jedan meštanin imao blizak susret sa medvedom koji se pojavio na svega pedesetak metara od njegove kuće.

Kako se vidi na snimku objavljenom na Instagram stranici "Borzani online", krupna zver se kretala u neposrednoj blizini domaćinstva, izazvavši pažnju i zabrinutost meštana.

U jednom trenutku medved je izašao na zemljani put, gde mu se isprečio šarplaninac.

Verni čuvar stada i domaćinstva nije ustuknuo pred nezvanim gostom, već ga je glasnim lavežom naterao da promeni pravac i povuče se nazad ka šumi.