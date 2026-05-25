Rekaciju Jovanova prenosimo vam u nastavku:

- Prilično je pretenciozno da bilo kakve opservacije na temu odnosa Srbije i Kine iznosi gospodin Ponoš, jer to što je nakon što su ga najurili iz vojske radio kao nosač torbe tadašnjem šefu diplomatije, Vuku Jeremiću, nije ga učinilo diolomatom, već nosačem torbe. To je važan posao i verujem da je gospodin Ponoš torbu nosio predano i posvećeno, da je nikada nigde nije zagubio, zaboravio i slično, ali ga je i to učinilo korisnim manuelcem, a ne diplomatom.

Da nije tako, gospodin Ponoš bi primetio da predsednik Vučić nikoga nije "vodio u Kinu", već je na čelu državne delegacije koja će danas sa kineskim partnerima potpisati na desetine važnih sporazuma u različitim oblastima.

Takođe bi primetio da je stranačka delegacija predvođena predsednikom SNS, Milošem Vučevićem, u Kinu došla još prošle nedelje, a ta je poseta organizovana na poziv naših domaćina u okviru saradnje naše stranke i KP Kine.

Da je kojim slučajem u Kini, gospodin Ponoš bi mogao da se uveri da predsednik Vučić uživa veće simpatije Kineza, nego gospodin Ponoš naroda u Srbiji. O simpatijama njegovih zemljaka iz Golubića kraj Knina, da i ne govorim.

Sve u svemu, bilo bi dobro da gospodin Ponoš ostane danas pred malim ekranom svog TV-a i pažljivo prati vesti iz Pekinga, jer će moći da čuje odlične vesti za sve građane Srbije, pa samim tim i za njega, kao i da su te vesti posledica rada predsednika Vučića, koji je i njegov predsednik.

Siguran sam da će se tim vestima iskreno obradovati, iako ga ni praćenje međunarodnih aktivnosti predsednika Vučića, Vlade Srbije i SNS neće učiniti diplomatom - navodi Jovanov na društvenoj mreži Iks.