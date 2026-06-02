Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov oglasio se na društvenoj mreži X oštrom porukom u kojoj je branio politiku predsednika Srbije Aleksandra Vučića i istovremeno žestoko kritikovao opoziciju i Dragana Đilasa.

Jovanov je u objavi poručio da Vučić nije ni „pijan ni milioner“, za razliku od lidera opozicije Dragana Đilasa.

- Nije Aleksandar Vučić ni pijan ni milioner, za razliku od, recimo, Đilasa, za koga ne znam da li je pijan, ali milioner jeste 100 odsto i to u evrima, napisao je Jovanov.

On se zatim osvrnuo i na kritike opozicije prema spoljnoj politici Srbije, navodeći da su upravo oni koji danas napadaju saradnju Srbije sa Kinom, Rusijom i drugim državama nekada postavili koncept „četiri stuba spoljne politike“.

- Zanimljivo kako bi isti oni koji su definisali četiri stuba spoljne politike Srbije — EU, Kina, SAD, Rusija — danas da sruše tri, naveo je Jovanov.

Dodao je da je legitimno menjati političke stavove, ali da se postavlja pitanje zašto opozicija nije imala iste primedbe dok je bila na vlasti.

Posebno je pomenuo saradnju sa Kinom i izgradnju Pupinovog mosta.

- Kako to da im Kinezi nisu smetali kada su finansirali Pupinov most, nego su se utrkivali ko će sa njima da se slika? Nešto mi se čini da su i tada bili komunisti, pa im to nije smetalo, napisao je Jovanov.

Govoreći o odnosima Srbije i Kine, Jovanov je istakao da Peking poštuje teritorijalni integritet Srbije i međunarodno pravo.

- NR Kina priznaje celovitost Srbije, poštuje međunarodno javno pravo i ničim ne ucenjuje Srbiju. To su zajedničke vrednosti, naveo je on.

Na kraju se osvrnuo i na odnose Srbije sa Evropskom unijom, poručivši da Srbija ne „šamara EU“, već razgovara sa ozbiljnim sagovornicima.

- To što se ne puzi pred Piculom i njemu sličnim ništacima, ne znači da se šamara EU. Naprotiv. Razgovara se sa relevantnim sagovornicima poput Ursule fon der Lajen ili Antonija Košte, a strateško opredeljenje Srbije ostaje članstvo u EU, zaključio je Jovanov.

Njegova objava izazvala je veliki broj reakcija i komentara na društvenim mrežama.