Narodni poslanik SNS-a Milenko Jovanov reagovao je na društvenoj mreži Iks povodom izveštaja izvestioca Evropskog parlamenta Tonina Picule, ocenivši da predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas ne bi trebalo da bude iznenađen njegovim sadržajem.

Naime, narodni poslanik SNS-a Milenko Jovanov istakao je u objavi na društvenoj mreži Iks da bi bilo čudno da je Đilas iznenađen sadržajem Piculinog izveštaja.

- Bilo bi zaista čudno da je Dragan Đilas iznenađen sadržajem Piculinog izveštaja, budući da je, ovako ili onako, saučestvovao u njegovom pisanju - napisao je Jovanov.

On navodi da, za razliku od Đilasovih ocena, koje, kako tvrdi, imaju za cilj da promovišu ono što je upisano u izveštaj, suštinu dokumenta najbolje opisuju poruke koje su preneli hrvatski mediji i političari.

- Ipak, za razliku od Đilasovih opservacija, koje imaju za cilj da propagiraju ono što su u izveštaj upisali, a što i inače svakodnevno ponavljaju, suštinu Piculinog izveštaja saopštili su hrvatski mediji i političari u dve teze - naveo je Jovanov.

Prema njegovim rečima, prva poruka glasi: "Brisel poslao poruku u pet država - što pre priznajte Kosovo", dok je druga, kako navodi, izrečena preko hrvatskog političara Gordana Bosanca: "Nema tu ničeg dobrog prema Srbiji".

- I tako opisan izveštaj zastupa Dragan Đilas, dok usput unapred brani Piculu, kao da će neko da se bavi njime i kao da je ikome osim njima Picula ikakav autoritet i ima bilo kakvu važnost - istakao je Jovanov.

Govoreći o odnosima Srbije i Evropske unije, Jovanov je naglasio da se razgovori vode na najvišem nivou.

- Sa druge strane, razgovori sa EU se vode na najvišem nivou, pa predsednik Aleksandar Vučić razgovara sa Koštom i Fon der Lajen, ozbiljnim i kredibilnim sagovornicima, koji nemaju loše namere prema ovoj zemlji i njenim građanima - napisao je on.

Jovanov smatra da je problematično to što, kako kaže, pozivi na priznanje Kosova i sadržaj izveštaja koji ocenjuje kao nepovoljan za Srbiju nailaze na podršku i u delu domaće političke scene.

- Dakle, sve je u redu, osim toga što pozivi Picule da i preostalih pet država EU prizna lažnu državu Kosovo i izveštaj u kome nema ničega dobrog za Srbiju, očigledno i kod nekih u samoj Srbiji nailazi na podršku - naveo je Jovanov.

Na kraju je poručio da će građani Srbije na izborima dati svoj sud o takvoj politici.

- Ali uskoro će izbori, pa ćemo videti šta će narod u Srbiji da kaže o Piculinim korifejima i njihovom sinhronizovanom delovanju - zaključio je Jovanov u objavi na društvenoj mreži Iks.