Neuspeh Nemačke da osvoji nestalno mesto u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija prerastao je u ozbiljan politički obračun u Berlinu, a u centru kritika našla se bivša ministarka spoljnih poslova Analena Berbok.

Nakon neočekivanog poraza nemačke kandidature u Njujorku, iz redova CDU i CSU stižu zahtevi da se utvrdi ko je odgovoran za diplomatski neuspeh koji je izazvao brojne reakcije u nemačkoj javnosti.

Traže da Berbokova objasni šta se dogodilo

Poslanik CSU i član Odbora za spoljne poslove Bundestaga Štefan Majer zatražio je detaljnu istragu o okolnostima koje su dovele do poraza Nemačke.

– Moramo u potpunosti da rasvetlimo uzroke ovog sramotnog izbornog poraza – rekao je Majer za nemačke medije.

On smatra da Analena Berbok mora da se pojavi pred Odborom za spoljne poslove Bundestaga i objasni koje je korake njeno ministarstvo preduzelo kako bi obezbedilo podršku za nemačku kandidaturu.

– Neophodno je da odgovori na pitanja o tome kako i kada je njeno ministarstvo radilo na mobilizaciji podrške za nemačku kandidaturu za nestalno mesto u Savetu bezbednosti – poručio je Majer.

"Ne može se krivica svaliti na Merca"

Kritike na račun bivše šefice diplomatije stigle su i iz CDU.

Ministar za međunarodne poslove nemačke pokrajine Hesen Manfred Penc odbacio je pokušaje da se odgovornost prebaci na aktuelnu vladu kancelara Fridriha Merca.

– Posle svega godinu dana rada ove vlade ne može se Fridrihu Mercu i Johanu Vadefulu pripisivati krivica za ovaj poraz – rekao je Penc.

Prema njegovim rečima, odgovornost treba tražiti među ljudima koji su godinama vodili nemačku diplomatiju.

– Analena Berbok je to upropastila tokom svog mandata na mestu ministarke spoljnih poslova – ocenio je on.

Porede je sa Angelom Merkel

Penc je podsetio da su prethodne nemačke kandidature za Savet bezbednosti UN tokom mandata kancelarke Angele Merkel pažljivo pripremane godinama unapred.

Upravo zbog toga mnogi u Berlinu sada postavljaju pitanje da li je Nemačka propustila da na vreme obezbedi potrebnu međunarodnu podršku.

Prema pisanju nemačkih medija, kandidatura za nestalno mesto u Savetu bezbednosti prijavljena je još 2019. godine.

Predstavljena je Bundestagu 2020, dok ju je tadašnji predsednik Frank-Valter Štajnmajer promovisao pred Generalnom skupštinom UN 2021. godine.

Ko je odgovoran za poraz?

Poraz na glasanju u Njujorku otvorio je brojna pitanja o tome kako je vođena kampanja za nemačku kandidaturu i da li su diplomatski napori bili dovoljni.

Zbog toga deo političara iz CDU i CSU, ali i pojedini predstavnici vladajuće većine, traže da se bivša ministarka spoljnih poslova pojavi pred parlamentom i odgovori na pitanja o jednom od najvećih spoljnopolitičkih neuspeha Nemačke poslednjih godina.