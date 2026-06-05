Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se na društvenoj mreži X i oštro odgovorila potpredsedniku Stranke slobode i pravde Borku Stefanoviću, nakon njegovih komentara o nastupu predsednika Srbije Aleksandra Vučića na Samitu EU–Zapadni Balkan u Tivtu.

Brnabićeva je u objavi istakla da je Vučić tokom samita razgovarao sa najvišim evropskim zvaničnicima, dok je, kako navodi, opozicija pokušavala da umanji značaj tih susreta.

"Vučić sa liderima Evrope"

U objavi na mreži X, Brnabićeva je podsetila da je predsednik Srbije tokom boravka u Tivtu imao sastanke sa najuticajnijim evropskim liderima.

– Aleksandar Vučić je na sastanku sa predsednicom Evropske komisije, predsednikom Evropskog saveta, kancelarom Nemačke i predsednikom Francuske – navela je Brnabićeva.

Kako je istakla, takvi sastanci predstavljaju potvrdu međunarodnog ugleda Srbije i njene važnosti u regionalnim i evropskim procesima.

"Briši suze"

Ona je potom kritikovala reakcije Borka Stefanovića na događaje u Tivtu.

– Na sve to, Borkov najveći domet je da obriše suzu i izjavi: „Ovo je bila blamaža Srbije“. Koliko je izolovan, toliko nas je i blamirao – napisala je Brnabićeva.

Njena objava ubrzo je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama.

"Mučeni Borko"

Brnabićeva je nastavila sa kritikama na račun opozicionog političara, navodeći da mu je pripala nezahvalna uloga da komentariše događaje nakon, kako smatra, uspešnog dana za Srbiju.

– Mučeni Borko, njemu uvek najgore zadatke daju. Posle ovakvog dana da kaže nešto, a ostali blokaderi iz bivše vlasti otišli na produženi vikend – poručila je predsednica Skupštine Srbije.

Njena objava dolazi nakon niza reakcija opozicionih predstavnika na rezultate i poruke sa Samita EU–Zapadni Balkan održanog u Tivtu, na kojem je Srbiju predstavljao predsednik Aleksandar Vučić.