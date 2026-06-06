OVAN

POSAO: Ne uspevate da ostvarite kvalitetnu komunikaciju sa kolegama. Jako ste tvrdoglavi, teški i bez želje za ikakvim ustupkom. Sami ste odgovorni za neuspešnu saradnju.

LJUBAV: Odnos sa bračnim partnerom je stabilan. Voljena osoba vam pruža podršku što vam jako puno znači jer se osećate demotivisano i frustrirano zbog poslovnog fijaska.

ZDRAVLJE: Potrebno je da povedete računa o zdravlju. Skloni ste povredama i zimskim bolestima. Pričuvajte ruke i noge. Disajni organi su osetljivi, kao i sinusi.

BIK

POSAO: Niste zadovoljni situacijom na polu. Odlazite na kraći poslovni put radi dogovora. Iako ćete se uporno boriti da postignete željeni sporazum, do toga neće doći.

LJUBAV: Jako ste teški. Ne zanima vas šta partner misli. Tvrdoglavo se držite svojih stavova. Partner nema živaca da se raspravlja sa vama i radi sopstvenog mira vam popušta.

ZDRAVLJE: Neophodno je da povedete računa o ishrani naročito ako ste na nekoj terapiji. Takođe, jako je bitno da izbegavate alkohol. Generalno pripazite šta unosite u organizam.

BLIZANCI

POSAO: Očekuje vas razgovor sa nadređenom osobom. Predajete izveštaj vezan sa sve probleme sa kojima se susrećete. Raspoloženje vam popravlja iznenadni priliv novca.

LJUBAV: Zainteresovani ste za ulazak u bračnu luku. Maštate kako će partner da vas zaprosi. Problem je što partner za sada nema nikakve želje i planove u tom smeru.

ZDRAVLJE: Zdravlje nije najbolje. Imunitet je jako slab i neophodno je da ga ojačate. Disajni organi su osetljivi. Mogući su problemi sa urogenitalnim traktom kod muškaraca.

RAK

POSAO: Situacija na poslu nije onakva kakvu ste očekivali. Očekuju vas nenadane teškoće koje planirate da rešite u hodu. Ispostavlja se da vam treba mnogo više truda da biste ih rešili.

LJUBAV: Kada je veza u pitanju imate prilično ljubomoran i posesivan stav prema partneru. Njemu to smeta i u želji da izbegne raspravu ne želi da vam prijavi sa kim je u kontaktu.

ZDRAVLJE: Očekuju vas prvenstvno hronični problemi. Oni su vezani za pritisak koji je nestabilan i za kosti. Bolovi u kostima vam drastično ometaju pokretljivost.

LAV

POSAO: Nezadovoljni ste situacijom na poslu. Prisutno je jako puno preoblema. Uporni ste, ulažete dodatni trud, ali ne uspevate da probleme rešite. Počinjete da sumnjate u sebe.

LJUBAV: Komunikacija sa partnerom nije najbolja. Emotivno ste nezadovoljni, tako da svesno izbegavate susret. Imate utisak da su vam se emocije promenile, da ste se ohladili.

ZDRAVLJE: Prisutna je loša cirkulacija. Možete imati utisak da vam je stalno hladno, naročito na prstima. Neophodno je da se zaštite od hladnoće. Imunitet nije najbolji.

DEVICA

POSAO: Imate utisak da ne odrađujete poslovne obaveze nego se borite sa problemima koji koče proces rada. Uprkos trudu konkretnih rezultata nema što vam se ne dopada.

LJUBAV: Viša bi vam prijalo da ste sami, ali partner insistira na susretu. Jasno mu je da niste raspoloženi i trudi se da vas na sve moguće načine opusti i podigne vam raspoloženje.

ZDRAVLJE: Ukoliko imate kamen u žučnoj kesi ili pesak ili kamenje u bubrezima pažljivo birajte hranu. Postoji mogućnost da uneste u organizam nešto što će da izazove probleme.

VAGA

POSAO: Oblast suđenja je dosta loše prikazana. U slučaju da imate zakazano ročište ili očekujete donošenje presude situacija se nažalost neće odvijati u vašu korist.

LJUBAV: Brine vas loša finansijska situacija. Zbog toga ste neopušteni. Iako ste zadovoljni vezom, bićete posvećni više razmišljanju kako da popravite finansije nego partneru.

ZDRAVLJE: Očekuju vas problemi sa hormonima, alergijama ili genitalijama. U svakom slučaju je neophodno da se obratite za pomoć lekaru jer je prisutna mogućnost upotrebe leka.

ŠKORPIJA

POSAO: Vaše nezadovoljstvo prelazi u brigu zbog loše poslovne situacije. Posla nema, ne uspevate da ga aktivirate i to se automatski odražava na nedostatak finansija.

LJUBAV: Jako ste zabrinuti zbog posla. Evidentno je da partner nije raspoložen zbog svojih problema tako ne želite da ga dodatno opterećujete pričajući o svojim problemima.

ZDRAVLJE: Imunitet je jako slab i postoji čitav dijapazon mogućih zdravstvenih problema. Najbitnije je da pričuvate kosti, glavu i grlo. Problemi mogu da traju duži vremenski period.

STRELAC

POSAO: Puni ste pozitivne energije, samouvereni, vredni. Uživate u obavljanju poslovnih obaveza. Imate utisak da sve možete da postignete. Osećate se moćno i sposobno.

LJUBAV: Voljena osoba smatra da joj ne posvećujete dovoljno pažnje. Totalno je u pravu. Trenutno ste fokusirani na posao i poboljšanje finansija, pa nemate uvek vremena za ljubav.

ZDRAVLJE: Neophodno je da obratite pažnju šta i u kojoj meri unosite u organizam. Prilično ste opušteni tako da preterujete sa unosom alkohola i slatkih namirnica. Iskontrolišite se.

JARAC

POSAO: Bez obzira na trud jasno vam je pa je poslovna situacija teška i da su slabe šanse da se uskoro pokrene. Zbog toga donosite odluku da krenete u potragu za novim poslom.

LJUBAV: Partner ima probleme. Potrebna vam je bliskost sa njim, njegova podrška, ali ona izostaje. S obzirom da ništa ne možete da promenite prihvatate situaciju takva kakva je.

ZDRAVLJE: Smeta vam hladno vreme. Negativno utiče na zdravstveno stanje: cirkulacija vam je slaba, pa možete imati utisak da su vam prsti hladni, da ne možete da se ugrejete.

VODOLIJA

POSAO: Prilično ste zainteresovani za uspostavljanje poslovne saradnje sa inostranim saradnicima. Uspotavljate komunikacija sa njima i nadate se da će uroditi plodom.

LJUBAV: Niste preterano raspoloženi. Bračni partner vam pruža podršku, koja vam puno znači, ali u suštini ne pomaže da se osećate bolje. Partner je zabrinut zbog vašeg stanja.

ZDRAVLJE: Ne osećate se najbolje. Skloni ste neraspoloženju i depresiji. U psihološkom smislu ste posustali. Imate isključivo negativna očekivanja. Potreban vam je odmor.

RIBE

POSAO: Zadovoljni ste kako se poslovna situacija odvija. Razmišljate o budućnosti. Pravite nove planove i imate visoka očekivanja. Intuitivno osećate da ste na pravom poslovnom putu.

LJUBAV: Brak smatrate stabilnim. Bračni partner prolazi kroz težak period. Neraspoložen je, frustiran, uplašen. Pružate mu podršku svesni da neke stvari sam mora da prevaziđe.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Osećate se dobro. Najbolje da nastavite sa navikama koje su dovele do stabilne zdravstvene situacije. Prijaju vam odmor i spavanje.