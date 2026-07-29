Kako se navodi u objavi Kfora na Fejsbuku, admiral Vikof posetio je kamp Novo Selo, gde je informisan o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji i svakodnevnim aktivnostima Kfora u cilju očuvanja trajne bezbednosti za sve ljude koji žive na KiM.

"Tokom posete razgovarao je i sa pripadnicima Kfora. General-major Ulutaš pratio je admirala Vikofa tokom helikopterskog izviđačkog leta duž administrativne linije, pri čemu ga je upoznao sa prisustvom Kfora i patollnim aktivnostima koje misija sprovodi duž administrativne linije", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da Kfor nastavlja da sprovodi svoj mandat, zasnovan na Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz 1999. godine, kako bi doprineo bezbednom i sigurnom okruženju i slobodi kretanja za sve ljude koji žive na KiM, u svakom trenutku i nepristrasno.

"Kfor tesno sarađuje sa Kosovskom policijom i Euleksom, u skladu sa njihovim ulogama u odgovoru na bezbednosne izazove", dodaje se u saopštenju.