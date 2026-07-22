Sudski overene izjave više svedoka koji su sarađivali sa istražiteljima Haškog tribunala sadrže ozbiljne navode o tome kako su, prema njihovim tvrdnjama, bili izloženi pritiscima, zastrašivanju i pokušajima da promene ili odustanu od svojih iskaza.

U izjavama se navodi da su pojedini svedoci tokom boravka u Hagu doživeli različite oblike psihološkog pritiska, uključujući navodne pretnje, ponude novca i upozorenja o mogućim posledicama ukoliko ne postupe na određeni način.

"Pokazali su mi zatvor i groblje"

Jedan od svedoka, Zoran Rankić, tvrdi da je odmah po dolasku u Hag doživeo zastrašivanje.

Prema njegovoj izjavi, tokom vožnje od aerodroma istražitelji su ga odveli do pritvorske jedinice u Ševeningenu i pokazali mu obližnje groblje, što je, kako navodi, doživeo kao jasnu pretnju.

- Pokazali su mi pritvorsku jedinicu i rekli da mogu da me prebace kad god hoće. Zatim su mi pokazali groblje. To sam mogao da shvatim samo kao pretnju - naveo je Rankić u svojoj izjavi.

"Rekli su da će mi pobiti decu"

Muharem Ibraj u svojoj sudski overenoj izjavi tvrdi da je tokom boravka u Hagu bio izložen pritiscima da ne svedoči.

Kako navodi, jedna žena koja je govorila srpski najpre mu je nudila novac da odustane od svedočenja, a potom ga, prema njegovim rečima, zastrašivala tvrdnjama da bi njegova porodica mogla biti ugrožena.

- Rekla mi je da će mi pobiti decu i porodicu ako budem svedočio - navodi Ibraj u izjavi.

Tvrdnje o pritiscima iz Srbije

U sudski overenoj izjavi Jovana Glamočanina iznete su i tvrdnje da je početkom 2001. godine bio pozvan na razgovor sa tadašnjim predsednikom Vlade Srbije Zoranom Đinđićem.

Glamočanin tvrdi da je tom prilikom od njega navodno traženo da svedoči protiv predsednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja i da se aktivno uključi u njegovu političku marginalizaciju.

Ove tvrdnje predstavljaju navode iz izjave svedoka i nisu potvrđene sudskom presudom.

Za navode iz sudski overenih izjava nije poznato da su rezultirali posebnim sudskim postupcima protiv osoba koje se u njima pominju.

Izvor: Novosti