- Da ima imalo stida i srama, kao što nema, Zdravko Ponoš na muci srpskog naroda ne bi skupljao jeftine političke poene. Nije njemu Kurti meta, koji ruši srpsku imovinu na KiM, već Vučić koji gradi i podiže Srbiju i zahvaljujući kome danas najviše novca izdvajamo za svoj narod na KiM - saopštio je Petković na društvenoj mreži Iks,

Dok predsednik Srbije Aleksandar Vučić direktno i na svakom mestu govori o Kurtijevom teroru nad Srbima na KiM, Ponoš svog mentora ne sme ni da pomene, da se ne zameri stranim ambasadama i Prištini! - dodao je Petković.