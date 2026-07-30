Akciju rušenja obezbeđivali su pripadnici policije, koji su jutros od sedam časova bili na terenu, zajedno sa radnicima i teškim mašinama koje su dopremili iz vlade i kompanije "Ibar-Lepenac".

Motel "Jezero" je 17. objekat u vlasništvu Srba koji vlasti u Prištini ruše u poslednja dva meseca na obalama jezera Gazivode.

Kako prenose lokalni mediji, juče je istekao rok koji je kompanija "Ibar-Lepenac" dala vlasnicima motela i plažnog bara "Jezero" da "oslobode imovinu" za koju u tom preduzeću tvrde da im je uzurpirana.

Na adresu plažnog bara i motela "Jezero", "zahtev za oslobađanje imovine" od "Ibra-Lepenca" stigao je 14. jula.

U međuvremenu, porodica koja upravlja plažnim barom, u statusu vlasnika, podnela je krivičnu prijavu protiv direktora "Ibra-Lepenca" Faruka Mujke, a pokrenut je i građanski postupak, uz zahtev da sud privremenom merom zabrani bilo kakvo rušenje ili promenu postojećeg stanja dok se ne okonča spor o imovini.

Ročište po ovoj prijavi zakazano je za 12. avgust. Nakon rušenja desetak vikendica srpskih vlasnika sredinom jula, međunarodne misije u Prištini pozvale su na momentalnu obustavu rušenja.

Evropska unija je zatražila hitnu obustavu rušenja, upozoravajući na ozbiljna pitanja poštovanja zakonskih procedura, prava na pravičan postupak, a iz ambasada Nemačke i Velike Britanije u Prištini pozvali su na puno poštovanje vladavine prava.