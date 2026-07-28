"Možemo da potvrdimo da Euleks prati slučajeve na koje se pozivate. Međutim, ne komentarišemo pojedinačne slučajeve. Ukoliko se kroz naše aktivnosti praćenja utvrde propusti, na njih ukazujemo nadležnim organima“, navodi se u odgovoru Euleksa na pitanje Kosovo onlajna da li su upoznati sa navodima da uhapšenim Srbima nakon privođenja nije bio omogućen kontakt sa braniocima.

Advokat jednog od privedenih Srba iz Zubinog Potoka Dejan Vasić izjavio je da njemu, ali ni braniocima ostalih privedenih, sinoć u Prištini uopšte nije bilo omogućeno da ih vide, što mu se, kaže, nije desilo za 20 godina advokatskog rada. Vasić je naveo da će Sud u Prištini sutra odlučivati o zahtevu za određivanje pritvora, pa će tada prvi put i videti svog klijenta.

Vasić je pojasnio da su on i branioci ostalih privedenih odmah nakon hapšenja u Zubinom Potoku otišli u Prištinu, u policijsku stanicu u kojoj se nalazi Odeljenje za istragu ratnih zločina, ali da im nije omogućeno da vide svoje klijente niti da dobiju bilo kakvu informaciju o njima.