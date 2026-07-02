Specijizovana veća tzv. Kosova u Hagu saopštila su danas da Hašim Tači, koji je optužen za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, ali se protiv njega vodi i postupak zbog ometanja pravde i pokušaja uticaja na svedoke, uporno krši izmenjene uslove pritvora, te da je moguće uvođenje strožih mera ukoliko on i dalje ne bude sarađivao.

Kako se navodi u saopštenju Suda, Pretresno veće je juče izdao nalog kojim je podsetio Hašima Tačija na izmenjene uslove njegovog boravka u pritvoru, kao i na sva druga pravila i propise kojima je regulisan njegov pritvor.Pored toga, Veće je naložilo Tačijevim braniocima da ga podsete na njegove obaveze u tom pogledu.

"Na osnovu redovnih izveštaja sekretara suda, Pretresno veće je zaključio da Hašim Tači uporno krši izmenjene uslove pritvora, kao i druga relevantna pravila i propise o pritvoru. Ukoliko oni dalje ne bude sarađivao, veće će razmotriti mogućnost uvođenja strožih mera kako bi se obezbedilo poštovanje naloga", navodi se u saopštenju Suda.

Sud je juče objavio da će presuda u predmetu protiv bivših vođa OVK Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija, koji se terete za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, biti izrečena 16. septembra, umesto 20. jula, kako je prvobitno bilo predviđeno.

Kosovo online