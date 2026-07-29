Eparhija raško-prizrenska upozorila je da su u Specijalnoj zaštitnoj zoni manastira Visoki Dečani ponovo započeti radovi na putu, oko dva kilometra zapadno od manastira, na trasi koja je povezana sa dugogodišnjim projektom međunarodnog puta Dečani–Plav.

Kako se navodi u saopštenju, radovi izazivaju ozbiljnu zabrinutost jer, prema tvrdnjama Eparhije, prevazilaze uobičajeno održavanje puta i imaju obeležja izgradnje ili rekonstrukcije putne infrastrukture unutar zakonom zaštićenog područja.

Monasi zatekli tešku mehanizaciju

Monasi manastira Visoki Dečani obišli su lokaciju i, kako navodi Eparhija, zatekli teške kamione koji dopremaju velike količine drobljenog kamena, kao i građevinske mašine koje materijal razastiru i ravnaju duž postojeće trase.

Iz Eparhije ističu da ni manastir ni Srpska pravoslavna crkva nisu bili prethodno obavešteni o početku radova, niti im je dostavljena projektna dokumentacija ili objašnjenje o njihovoj svrsi i pravnom osnovu.

Kako navode, nije zatražena ni saglasnost SPC, iako je to predviđeno Zakonom o specijalnim zaštitnim zonama.

Poziv EU, OEBS-u i KFOR-u

Eparhija podseća da zakon zabranjuje izgradnju tranzitnih puteva kroz ruralne Specijalne zaštitne zone, kao i da svaki rad na izgradnji ili rekonstrukciji puteva zahteva prethodnu saglasnost Srpske pravoslavne crkve.

U saopštenju se navodi da, prema do sada dostupnim informacijama, nijedna od zakonom propisanih procedura nije sprovedena.

Zbog toga su pozvani međunarodni predstavnici, uključujući Evropsku uniju, OEBS i KFOR, da se uključe i pomognu očuvanju zakonskih mehanizama koji štite manastir Visoki Dečani.

Eparhija naglašava da se ne protivi razvoju putne infrastrukture i potrebama lokalnog stanovništva, već da smatra spornim izvođenje radova unutar zaštićene zone bez sprovođenja zakonom predviđene procedure.

Podseća se i da su slični radovi pokretani 2018. i 2020. godine, ali su tada obustavljeni nakon reakcije međunarodnih predstavnika, kada je postignut dogovor da se obilaznica izgradi van zaštićenog područja.

Izvor: Tanjug.