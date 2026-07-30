U slučajevima kada grupe vernika dolaze isključivo radi verskih obreda, molitve ili učešća u verskim ceremonijama, takve aktivnosti se ne smatraju pružanjem usluge turističkog vođenja, navodi se u odgovoru tzv. ministarstva kulture i turizma u Prištini povodom najavljene primene zakona od 1. avgusta, prenosi Radio Kim.

Iz tzv. ministarstva kulture i turizma, međutim, navode da, ukoliko se organizuje turistička poseta tokom koje se pružaju stručna tumačenja o kulturnom nasleđu, istoriji, znamenitostima ili turističkim atrakcijama, tada se primenjuju odredbe "zakona" o turizmu koje se odnose na turističke vodiče.

"'Zakon' o turizmu se primenjuje na pružanje turističkih usluga i uređuje uslove za obavljanje turističkih delatnosti, uključujući i usluge turističkog vođenja. Njegova primena nije usmerena na verske obrede, hodočašća ili slobodno praktikovanje vere", navodi se u odgovoru Radiju Kim.

Na pitanje da li se obaveza angažovanja lokalnog licenciranog vodiča odnosi i na verske posete, odgovorili su da je angažovanje licenciranog turističkog vodiča neophodno u slučajevima kada se pruža usluga turističkog vođenja u smislu "zakona" o turizmu.

"Sama verska poseta, hodočašće ili učešće u verskom obredu ne predstavlja turističko vođenje i nije predmet ove obaveze. Verske zajednice i njihovi predstavnici mogu pružati informacije i objašnjenja vernicima u okviru svoje verske delatnosti", naglasili su.

Kako su dodali, primena "zakona" o turizmu nije usmerena na ograničavanje verskih prava, hodočašća ili verskih aktivnosti, već na "uređivanje oblasti turističkih usluga, obezbeđivanje profesionalnih standarda i zaštitu kvaliteta turističke ponude".

Takođe navode da sveštenici, monasi ili drugi predstavnici verskih zajednica koji prate pokloničke grupe u svojstvu verskih predstavnika ne podležu obavezi posedovanja licence turističkog vodiča, ukoliko obavljaju versku službu i ne pružaju uslugu turističkog vođenja.

Međutim, ukoliko bi neko lice "pružalo turističke usluge vođenja za grupe posetilaca, bilo da su to verske ili druge organizovane grupe, odnosno profesionalno predstavljalo kulturno-istorijske i turističke sadržaje, tada se primenjuju odredbe 'Zakona' o turizmu koje uređuju status turističkih vodiča".

"Zakon" o turizmu, čija će primena početi 1. avgusta, usvojen je nakon sprovedenog procesa javnih konsultacija koje su trajale 30 dana.

Kako se navodi u odgovoru, tokom javne rasprave sva fizička i pravna lica, kao i zainteresovane institucije, organizacije i predstavnici različitih sektora, imali su mogućnost da dostave svoje komentare, primedbe i preporuke na nacrt zakona.

Povodom najava o kažnjavanju lica koja predvode turističke ture bez licenciranog turističkog vodiča sa "Kosova", iz ministarstva su odgovorili da će se kontrola primene "zakona" o turizmu vršiti kroz nadzor nad turističkim delatnostima, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima nadležnih inspekcijskih organa.

Na kraju još jednom naglašavaju da "zakon" o turizmu ne reguliše verske obrede i hodočašća, već uređuje pružanje turističkih usluga.

Prema turističkom zakonodavstvu, ukoliko neki subjekt, bilo turistička agencija, kompanija ili verska organizacija, organizuje putovanja koja obuhvataju prevoz, smeštaj i druge turističke usluge, taj subjekt se smatra organizatorom turističkog paketa i podleže zakonskim obavezama koje se odnose na organizatora putovanja.

Eparhija raško-prizrenska je, povodom navoda da je "kosovska" policija uručivala letke sa obaveštenjem da od 1. avgusta organizovane grupe koje dolaze sa stranim turističkim vodičem bez "kosovske licence" moraju tokom boravka biti u pratnji lokalnog turističkog vodiča licenciranog na "Kosovu", saopštila da se verska putovanja moraju razlikovati od komercijalnih turističkih delatnosti.

Podsetimo, privremene institucije u Prištini štampale su brošure koji se ovih dana dele srpskim agencijama i vodičima na administrativnim prelazima. Tu je do detalja navedeno ko može da obavlja usluge turističkih vodiča na prostoru Kosova i Metohije.

A najava institucija lažne države o uvođenju novih pravila o pokloničkim i turističkim putovanjima na KiM, koja treba da stupe na snagu 1. avgusta, otvorila je brojna pitanja: da li će na taj način biti zaustavljena putovanja iz centralne Srbije u južnu srpsku pokrajinu i zabranjene posete srpskim svetinjama i kako će se to odraziti na hodočasnike.

Atak lažne države na svetinje usledio je posle udara na zdravstvene i prosvetne institucije, odnosno poslednje ustanove na KiM koje funkcionišu u sistemu Republike Srbije, a očekivano, prošao je ispod radara međunarodne zajednice.