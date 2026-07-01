Specijalizovana veća u Hagu zakazala su za 16. septembar izricanje presude u predmetu protiv bivših vođa tzv. OVK Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija, nakon što je prethodno objavljivanje presude je bilo predviđeno za 20. jul. Pretresno veće tog suda obrazložilo je da je većanje produženo u skladu s Pravilnikom o postupku i dokazima. Produženje je, kako se navodi u saopštenju objavljenom na sajtu Specijalizovnih veća, bilo potrebno zbog velikog obima predočenog dokaznog materijala i složenosti predmeta, "kako bi se omogućila pravična, sveobuhvatna i valjana ocena dokaznih spisa".

Bivše vođe tzv. OVK Hašim Tači, Kadri Veselji, Redžep Seljimi i Jakup Krasnići terete se po osnovu individualne krivične odgovornosti u šest tačaka optužnice za zločine protiv čovečnosti i u četiri tačke za ratne zločine. Iznošenje završnih reči je okončano 18. februara, a Specijalno tužilaštvo je predložilo sudu da četvoricu bivših lidera tzv. OVK osudi na kazne od po 45 godina po optužnici za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.

U optužnici se navodi da su krivična dela za koja su optuženi vršena najkasnije od marta 1998. pa do kraja septembra 1999. godine na više od 40 mesta širom Kosova i Metohije, kao i u Kukešu i Cahanu, u severnoj Albaniji. Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići su u pritvoru u Hagu od hapšenja u novembru 2020. godine, a suđenje je počelo u aprilu 2023. godine. Teroristička tzv. OVK je tokom 1998. i 1999. godine izvršila brojne zločine, ubistva i otmice nad pripadnicima vojske i policije tadašnje Jugoslavije, Srbima i drugim nealbancima, kao i Albancima koji nisu prihvatili da budu njeni pomagači ili pripadnici.