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Kurti poslao specijalce na srpsku porodicu! "Uperili su cevi u nas", a onda su bageri završili posao
Porodica Jakšić ostala je bez motela "Jezero" na Gazivodama nakon što je objekat srušen uz prisustvo pripadnika kosovske policije i teške mehanizacije. Vlasnici tvrde da je akcija sprovedena uprkos sudskom postupku koji je u toku i zakazanom ročištu.
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