Motel "Jezero", koji je porodica Jakšić gradila i razvijala više od tri decenije, juče je srušen do temelja uz asistenciju pripadnika kosovske policije i mehanizacije preduzeća "Ibar-Lepenac".

Vlasnik objekta Jordan Jakšić kaže da je porodica očekivala sudsku odluku, budući da je protiv ovog preduzeća pokrenut postupak pred Osnovnim sudom u Kosovskoj Mitrovici, a ročište zakazano za 12. avgust.

Umesto sudske odluke, kako navodi, na teren su stigli bageri.

Njegov sin Aleksandar opisao je trenutke kada su pripadnici kosovske policije ušli u motel.

- Čuo sam tresak i trčanje uz stepenice. Specijalci su sa dugim cevima upali u objekat. Uperili su cevi u nas i rekli nam da odmah napustimo objekat - rekao je Aleksandar za Kosovo onlajn.

Kako tvrdi, pokušao je da policajcima pokaže dokumentaciju kojom potvrđuje da je sudski postupak u toku, ali, prema njegovim rečima, odgovor je bio:

- Samo su uz smeh rekli: "Ovo se ruši, došlo je naše vreme". Nisu nam dali ništa da iznesemo, jedva smo uspeli da uzmemo lične stvari.

Advokat upozorava na opasnu praksu

Advokat porodice Jakšić Predrag Arsić ocenio je da bi ovakav način postupanja mogao postati obrazac prema kojem će se, kako tvrdi, oduzimati imovina Srbima na Kosovu i Metohiji.

On je podsetio da je porodica još sredinom jula dobila zahtev da napusti objekat, ali da, prema njegovim rečima, nije dostavljen pravni osnov kojim bi se dokazalo vlasništvo preduzeća "Ibar-Lepenac".

Reagovali Euleks, Đurić i Kancelarija za KiM

Iz Euleksa su saopštili da prate razvoj situacije, dok su tokom akcije na Gazivodama bili prisutni i pripadnici Kfora.

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić ocenio je da događaji na Gazivodama pokazuju da, kako je naveo, vlasti u Prištini ne poštuju vladavinu prava i pozvao međunarodnu zajednicu da reaguje.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da rušenje objekta predstavlja nastavak politike usmerene protiv srpske imovine i podsetila da su prethodno srušene i vikendice više srpskih porodica u tom području.

Na slučaj su reagovale i nevladine organizacije CASA, NSI, InTER i AKTIV, koje su pozvale nadležne institucije da ispitaju zakonitost postupanja tokom rušenja motela.

Izvor: Kosovo online