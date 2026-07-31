Na području jezera Gazivode nastavljeno je rušenje srpskih kuća, vikendica i ugostiteljskih objekata, uprkos tome što se pred sudom i dalje vode postupci o vlasništvu nad zemljištem.

Poslednji na udaru našli su se motel i plažni bar "Jezero", koje su bageri srušili uz prisustvo pripadnika tzv. kosovske policije, Kfora i Euleksa.

Rušenje uprkos sudskim sporovima

Akcija je usledila odmah po isteku roka koji je kompanija "Ibar-Lepenac" dala vlasnicima da napuste objekte.

Međutim, ročište po tužbi vlasnika zakazano je tek za 12. avgust, dok su pojedini vlasnici u međuvremenu podneli i krivične prijave protiv odgovornih zbog rušenja.

Advokati oštećenih porodica tvrde da za uklanjanje objekata nije postojala pravosnažna sudska odluka.

Vlasnici tvrde da su imali pravo korišćenja

Pojedini vlasnici navode da su još 2006. godine dobili zemljište na korišćenje na period od 99 godina od JP "Srbijašume", da su uredno plaćali zakup i račune, kao i da su bili spremni da nastave sa izmirivanjem obaveza.

Uprkos tome, objekti su uklonjeni teškom mehanizacijom.

Jedan od vlasnika ispričao je da je dobio svega tridesetak minuta da napusti kuću zajedno sa porodicom, uz upozorenje da će biti priveden ukoliko odbije da izađe.

Otvaraju se nova pitanja

Sagovornik RT Balkan ocenjuje da se posle ovih događaja postavlja pitanje da li uklanjanje srpskih objekata ima širi bezbednosni cilj, imajući u vidu blizinu vojno-policijske baze u Gornjem Jasenoviku i administrativne linije sa centralnom Srbijom.

On smatra da bi jedan od mogućih motiva mogao biti uklanjanje Srba iz tog područja, ali za takve tvrdnje nisu izneti zvanični dokazi.

Kritike zbog ćutanja međunarodne zajednice

Istovremeno, sagovornici ukazuju da izostaje reakcija međunarodne zajednice, uprkos tome što su rušenja sprovedena dok sudski postupci još nisu završeni.

Porodicama kojima su ranije srušene kuće, prema njihovim navodima, stigli su i računi za troškove rušenja.

Izvor: RT Balkan.