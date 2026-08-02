Argon Ljimani, bivši komandant OVK, imenovan je za predsednika Komisije za nestala lica u Prištini.
Ljimani se tokom sukoba na Kosovu i Metohiji priključio OVK, gde je imenovan za komandanta 124. brigade.
Godine 2020. svedočio je pred Specijalnim sudom u Hagu, a rad tog suda tada je ocenio kao, kako je naveo, "antialbanski".
Tom prilikom tvrdio je da je Srbija godinama iznosila, kako je rekao, neistinite tvrdnje, dok je istovremeno kritikovao institucije u Prištini zbog, prema njegovim rečima, nedovoljnog dokumentovanja ratnih zločina.
- Zbog toga nije slučajno što su Srbi od zločinaca postali žrtve. Nosioci naših institucija, umesto da formiraju nadležna tela za prikupljanje činjenica i dokaza o srpskim zločinima, uglavnom su se bavili sopstvenim bogaćenjem - izjavio je tada Ljimani, prenosi Kosovo onlajn.
Njegovo imenovanje na čelo Komisije za nestala lica dolazi u trenutku kada pitanje nestalih i dalje predstavlja jedno od najosetljivijih pitanja u dijalogu Beograda i Prištine.
Izvor: Kosovo onlajn
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