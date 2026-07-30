Privremene institucije u Prištini nastavljaju akcije uklanjanja objekata na području Gazivoda, a vršilac dužnosti ministarke zaštite životne sredine Fitore Pacoli saopštila je da je do sada srušeno ukupno 17 objekata.

Ona je poručila da se na tome neće stati i najavila nastavak akcija i u drugim delovima Kosova i Metohije.

Srušen i motel "Jezero"

Tokom dana srušen je i motel "Jezero" na obali Gazivodskog jezera. Na terenu su bili pripadnici Kfora, Euleksa i tzv. kosovske policije, dok su prethodno iz objekta iznete sve stvari.

Prethodnog dana istekao je rok koji je kompanija "Ibar-Lepenac" dala vlasnicima motela i plažnog bara "Jezero" da napuste objekte, uz obrazloženje da se, prema tvrdnjama tog preduzeća, nalaze na uzurpiranoj imovini.

Postupak pred sudom i dalje traje

Akcija rušenja sprovedena je uprkos tome što je postupak po tužbi vlasnika i dalje u toku.

Ročište pred nadležnim sudom zakazano je za 12. avgust, kada bi trebalo da se razmatra spor u vezi sa ovim objektima.