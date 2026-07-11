Selo Kostajnik kod Krupnja, za razliku od mnogih drugih može da se ponosi osnovnom školom koja je puna đaka. Osnovna škola Borivoje Ž. Milivojević broji 54 učenika, dok je još 11 dece uključeo u predškolski sistem obrazovanja. Sada je objekat potpuno rekonstruisan, a investicija koja će mališanima obezbediti savremene uslove za obrazovanje vredna je 170 miliona dinara. Država je preko Ministarstva za javna ulaganja uložila taj novac, a ministar Darko Glišić obišao je Kostajnik.

- Ukupna investicija koju država, preko Ministarstva za javna ulaganja, ulaže u rekonstrukciju ove škole iznosi 170 miliona dinara, zajedno sa opremanjem. Predvideli smo da ovaj potpuno novi objekat, koji je izgrađen po svim savremenim standardima, bude i adekvatno opremljen. Želimo da sve što se nalazi unutar objekta, ali i parterno uređenje oko škole, bude na najvišem mogućem nivou. Ovde će biti izgrađeni košarkaški i fudbalski tereni, dečje igralište, kao i svojevrsno šetalište popločano behatonom. Videli ste i prostrane učionice, ali i manju salu za fizičko vaspitanje, koja će moći da se koristi tokom zimskih dana, kada vremenski uslovi ne dozvoljavaju da se fizičke aktivnosti odvijaju napolju. Sala će biti opremljena svom neophodnom opremom kako bi deca i tokom zime mogla nesmetano da imaju nastavu fizičkog vaspitanja, rekao je za RINU ministar za javna ulaganja Darko Glišić.

Istakao je da je izuzetno srećan što je uspešno izgrađen potpuno novi objekat koji deci pruža mogućnost da imaju normalne uslove za odrastanje i školovanje. Prvobitni školski objekat sagrađen je još 1893. godine, pa je zaista bio krajnji trenutak da se nešto uradi, da se objekat sanira i da se omogući bezbedno odvijanje nastave.

- Posle 133 godine neko se setio da uradi nešto konkretno i da meštanima Kostajnika, kao i stanovnicima okolnih sela čija deca dolaze u ovu školu, omogući da budu spokojni. Deca će boraviti u bezbednom, toplom, čistom i sigurnom objektu, sa svim sadržajima koji su im neophodni da njihovo detinjstvo bude srećno, a školovanje onakvo kakvo svi želimo da bude. Očekujem da kompletan posao završimo do kraja avgusta. Plan je da 1. septembra uvedemo mališane u novu školu i da ovde počne nastava. U ovom objektu radi i nešto više od 20 zaposlenih. Nije nam ostalo još mnogo vremena, ali mislim da je mesec i po dana sasvim dovoljno da se završe svi preostali poslovi. Zamolićemo ljude iz opštine da sve neophodne dozvole pripreme i izdaju na vreme, kako bi 1. septembra deca mogla da dođu u školu. Želimo da ovde sve vrvi od dečje graje i da svi zajedno uživamo u prelepom ambijentu koji će biti napravljen, rekao je Glišić.

Dodaje da ovakvi projekti su najbolji pokazatelj ravnomernog razvoja Srbije.

Nalazimo se u jednoj lepoj, ali maloj opštini, u izdvojenom seoskom području, u selu Kostajnik, gde škola postoji od 1893. godine. Sa radom je počela 1894. godine, kada su prvi đaci ušli u tadašnji objekat. Možete da zamislite kakvi su materijali korišćeni pre 133 godine. Sama činjenica da država danas ulaže i u ovakva mesta dovoljno govori o tome koliko vodimo računa da uslovi za obrazovanje budu na najvišem mogućem nivou — kako u velikim gradovima i manjim opštinama, tako i u najudaljenijim selima. Ovim objektom obrazovanje u čitavoj Rađevini podižemo na najviši mogući nivo. Jedno lepo selo i svi mališani koji ovde žive dobiće najlepšu moguću školu i najbolje uslove za obrazovanje, poručio je Glišić.

Obezbeđeno i školsko vozilo koje prevozi mališane

Glišić je podsetio da kada je krajem prošle godine prvi put obišao radove, meštani su ga pitali da li postoji mogućnost da se pronađe rešenje i nabavi školsko vozilo koje bi prevozilo decu.

- Nismo kukali niti tražili izgovore. Mogli smo da kažemo da naše ministarstvo nije nadležno za nabavku vozila i da je to posao nekog drugog, ali nismo želeli da izmišljamo razloge da nešto ne uradimo. Prionuli smo na posao i tražili način da rešimo problem. Zamolili smo dobre ljude da pomognu i doniraju vozilo. Jedni su se javljali pa odustajali, drugi su pokazivali interesovanje, a na kraju su se pojavili ozbiljni ljudi koji su rekli da će kupiti vozilo i donirati ga deci u Rađevini. To nije mala investicija. Vozilo je uvezeno iz inostranstva jer nismo želeli da pravimo kompromise kada su u pitanju bezbednost dece, udobnost i sadržaji u samom vozilu. Želeli smo da mališani imaju potpuni komfor. Kada smo pronašli odgovarajuće vozilo, donator ga je kupio i uvezao. Dovezli smo ga ovde i danas ga predajemo školi. Neka ga koriste, neka se deca bezbedno voze i neka im je sa srećom i zdravljem, poručio je Glišić.