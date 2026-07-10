Sinod naglašava da je taj sudski proces još jedna u nizu besmislenih tužbi koje je protiv SPC pokrenuo raščinjeni sveštenik Željko Lubarda koji je, kako se navodi, krajnje necrkveno i nedostojno ponašanje, započeto još u vreme blaženog spomena mitropolita Jovana, nastavio i dok je patrijarh srpski Porfirije upravljao Mitropolijom zagrebačko-ljubljanskom.

Dodaje se da su presude, na predlog Okružnog državnog tužilaštva u Ljubljani, donete u skraćenom, ili, tačnije, po kratkom postupku, a da to tužilaštvo nikada nije pozvalo patrijarha da se izjasni o optužnim navodima, što je, samo po sebi, presedan svoje vrste i rečito govori o nameri ovog sudskog postupka.

"Posebno zabrinjava činjenica da su informacije o ovom sudskom postupku dospele u pojedine medije u Srbiji neposredno pred ovogodišnje zasedanje Svetog arhijerejskog sabora, bez svake sumnje s ciljem vođenja prljave medijske kampanje protiv Srpske pravoslavne crkve i patrijarha srpskog g. Porfirija", navodi se u saopštenju.

Podseća se da su i Sinod i Sveti arhijerejski sabor više puta razmatrali anticrkveno delovanje ovog raščinjenog sveštenika i o tome doneli više odluka, čak i pre nego što je patrijarh Porfirije, tadašnji vikarni episkop jegarski, izabran za Mitropolita zagrebačko-ljubljanskog.

"Prema oceni pravnih stručnjaka, Okružno tužilaštvo i Okružni sud u Ljubljani su, shodno obrazloženju presuda, zanemarili činjenicu da postavljenje na crkvenu službu i premeštaj parohijskih sveštenika spadaju u neotuđiva kanonska i Ustavom Srpske pravoslavne crkve propisana prava nadležnog episkopa. Prekršeni su Sporazum o pravnom položaju Srpske pravoslavne crkve – Mitropolije zagrebačko-ljubljanske, Zakon o verskim slobodama i obavezujuće mišljenje Ustavnog suda Republike Slovenije, kao i osnovna načela civilizovanog društva, pravne države i vladavine prava", navodi se u saopštenju.

Zbog svega toga Sinod je umolio patrijarha Porfirija da ne ulaže prigovor na presude Okružnog suda u Ljubljani i da, uprkos činjenici da se njima poriče kanonsko ustrojstvo Crkve, ipak ne učestvuje, kao što ni do sada nije učestvovao, u "kafkijanskom procesu" koji je isključivo usmeren protiv ugleda, ustrojstva i dostojanstva SPC i, posebno, protiv patrijarha srpskog.