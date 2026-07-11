Ako ove godine letujete na moru, može da se desi da zapazite neobičan "predmet" koji izgleda kao da je napravljen od stakla.

Ovo otkriće simpatičnog oblika mnogima se učini kao odličan suvenir sa putovanja. Ipak, ako ga kojim slučajem i nađete, nipošto ga ne nosite sa sobom i smesta ga bacite što dalje u more.