U Temišvaru je održana prezentacija specijalizovane izložbe Expo 2027 Beograd pod nazivom „Dijaspora i Expo 2027“, u organizaciji Ministarstva bez portfelja zaduženog za odnose sa dijasporom, u saradnji sa Generalnim konzulatom Republike Srbije u Temišvaru i kompanijom EXPO 2027 d.o.o. Beograd.

Događaj je okupio oko 100 predstavnika institucija, privrede, turističkog sektora i srpske zajednice u Rumuniji.

Privreda i turizam u fokusu

Među zvanicama bili su predstavnici županije Timiš, Grada Temišvara, konzularnog kora, Privredne komore i Turističke organizacije Temišvara, lokalnih samouprava iz više rumunskih županija, privrednici i predstavnici Saveza Srba u Rumuniji.

Centralna tema skupa bile su mogućnosti koje Expo 2027 Beograd donosi privredi, turističkom sektoru i institucijama.

Prisutnima su se obratili ministar bez portfelja zadužen za odnose sa dijasporom i predstavnici kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd, koji su govorili o značaju izložbe kao platforme za međunarodnu saradnju, poslovno povezivanje i razvoj novih partnerstava.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa modelima učešća na izložbi, poslovnim programom, mogućnostima za uspostavljanje novih partnerstava, kao i načinom kupovine ulaznica.

Više od 140 potvrđenih učesnika

Tokom predstavljanja istaknuto je da Expo 2027 nije samo najveći međunarodni događaj koji je Srbija do sada organizovala, već i globalna platforma koja povezuje države, kompanije, međunarodne organizacije, investitore i inovatore.

Poseban akcenat stavljen je na dugogodišnje prijateljske i ekonomske veze Srbije i Rumunije, koje bi kroz Expo 2027 mogle dodatno da budu unapređene.

Posetiocima su predstavljene i najvažnije informacije o specijalizovanoj izložbi, koja će biti održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine pod temom „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“.

Do sada je učešće potvrdio 141 međunarodni učesnik – 135 država i šest međunarodnih organizacija.

Poslovni program obuhvatiće više od 250 bilateralnih poslovnih događaja, preko 900 poseta međunarodnih delegacija, više od 6.000 B2B sastanaka i više od 50.000 poslovnih razgovora.

Kompanijama će biti dostupna i digitalna platforma koja će omogućiti da unapred uspostave kontakte i dogovore saradnju.

Veliko interesovanje učesnika, kako je saopšteno, potvrdilo je značaj ovakvih predstavljanja za jačanje međunarodne saradnje i promociju specijalizovane izložbe Expo 2027 Beograd na regionalnom tržištu.