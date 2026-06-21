Muškarac M. P. stradao je u šumi kod Krupnja dok je sekao drva, kada je na njega palo stablo koje je prethodno obarao. Nesreća se dogodila u ataru sela u zapadnoj Srbiji, a do tragedije je došlo u trenutku kada je drvo prilikom pada promenilo pravac i udarilo ga direktno.

Prema navodima medija te 2021- godine, čovek je radio u šumi i obavljao seču drva kada je došlo do nesrećnog spleta okolnosti. Težina stabla i udarac bili su kobni, pa je preminuo na licu mesta. Lekari su mogli samo da konstatuju smrt po dolasku ekipe Hitne pomoći.

Policija i tužilaštvo su obavili uviđaj, a istraga je trebalo da utvrdi da li je reč isključivo o nesrećnom slučaju ili su postojali dodatni faktori, ali se u ovakvim slučajevima najčešće zaključuje da nema elemenata krivične odgovornosti.

Slične tragedije se u Srbiji povremeno dešavaju tokom sezonskih radova u šumama, posebno kada se radi bez profesionalne opreme i u nepristupačnom terenu.